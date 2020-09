BAKA SVINGERICA ŠOKIRALA PRIZNANJEM: ‘Imam svoju igraonicu u kojoj orgijam s mladićima – i po četiri puta dnevno’

‘Kada sam to prvi put učinila, nisam mogla vjerovati da će 20-godišnjak željeti seks sa 60-godišnjakinjom’

Unatoč konzervativnoj reputaciji Velike Britanije, svinganje je ondje popularnije nego ikad – smatra se da čak 1,5 milijuna Britanaca prakticira seksualnu otvorenost s više partnera.

Siobhan (67), cvjećarica koja posjećuje klub “Liberty Elite”, nije uopće voljela seks do svoje 57. godine – nakon što je doživjela seksualno nasilje u 17. godini. Danas, nakon 10 godina na svingerskoj sceni, ova je baka izrazito zadovoljna svojim seksualnim životom i uživa u orgijama s mlađim muškarcima.

Ima svoju ‘igraonicu’

“Najviše sesija koje sam imala u jednome danu vjerojatno su tri ili četiri”, otkrila je Siobhan u dokumentarcu “Swingers” Channela 4. “Jedan od razloga zašto se nikad nisam udala jest to što mislim da bi mi dosadilo biti cijeli život samo s jednom osobom.”

Njezina “igraonica” ima cvjetne pokrivače i izgleda poput uobičajene spavaće sobe sa zidovima obojenima u ljubičastu boju i plišanim medvjedićima na krevetu. Ondje ugošćuje i po osmero muškaraca u 20-ima za razuzdane orgije.

Sretna što je svingerica

“Kada sam to prvi put učinila, nisam mogla vjerovati da će 20-godišnjak željeti seks sa 60-godišnjakinjom, ali oni to čine i ja sam sretna što sam dijelom toga”, kaže Siobhan pa dodaje: “Svinganje je vrlo osnažujuće. Moj život je samo moj, a svinganje je dio toga života. Glavna je poanta svega to što imam kontrolu nad svojim seksualnim životom.”

U svingerski klub “Liberty Elite” dolazi i do 200 gostiju noću, a Valentinovo je ondje jedna od najvećih noći u godini. Gosti se provjeravaju prije nego što dođu i plaćaju članstvo u iznosu od 20 funti godišnje, kao i ulaznicu prilikom svakoga posjeta, piše The Sun.