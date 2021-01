BAKA (81) U SUZAMA ZBOG NOVOPEČENOG MUŽA (36): ‘Nismo se vidjeli još od vjenčanja, nešto tu smrdi, ali imam plan…’

Iako je posve uvjerena u suprugovu ljubav, priznaje kako joj nije jasno zašto odvjetnička tvrtka njezina supruga kasni s rješavanjem vize

Vitalna baka iz Velike Britanije koja je slavu stekla detaljnim i eksplicitnim opisima svojega seksualnog života s 45 godina mlađim suprugom Egipćaninom, stala je na kraj tvrdnjama kako je on s njome samo radi love.

Iris Jones (81) iz Somerseta odletjela je u Egipat, gdje se udala za Mohameda Ahmeda Ibrihama (36) u studenome nakon što su se upoznali na Facebooku prošle godine – no od tada su cijelo vrijeme razdvojeni jer je on “zaglavio” u svojoj domovini.

Kritičari njihove ljubavi sumnjaju da se Mohamed oženio Iris kako bi dobio britansku vizu i naslijedio njezinu imovinu nakon njezine smrti, stoga vitalna starica koristi svaku priliku da im dokaže suprotno.

Oštra poruka na Facebooku

Tako je 81-godišnja Iris još jednom na svojem Facebooku poručila dušobrižnicima da je njihova ljubav stvarna, da su spremni pobijediti sve prepreke te da je Mohamed “najljubazniji i najiskreniji čovjek na ovome planetu”.

“U to sam se već uvjerila pije nego što sam ga upoznala i moj se sud samo višestruko potvrdio. Zato – mičite ruke s moga muškarca!”, napisala je Iris, koja je za Metro izjavila kako jedva čeka da joj se suprug pridruži u njezinu domu u Somersetu, jer se ona više ne može vraćati u Egipat.

Prethodna tri putovanja bila su za nju već dosta skupa pa si još jedno više ne može priuštiti, a i klima u Egiptu ne odgovara njezinu zdravlju, objasnila je kroz suze u razgovoru za Metro.

“Nikad nisam sumnjala u njegove namjere prema meni. Vrlo sam pametna žena i na kilometar mogu uočiti prevaranta ili nekoga tko bi bio sa mnom samo radi novca”, odgovorila je Iris onima koji tvrde da je Mohamed u njoj “otkrio rudnik zlata”.

Ima plan za ubrzanje vize

Iako je posve uvjerena u suprugovu ljubav, 81-godišnjakinja priznaje kako joj nije jasno zašto odvjetnička tvrtka njezina supruga kasni s rješavanjem vize. Kada je zadnji put bila kod njega, inzistirala je da požure s time, a sada se nada da bi još nešto moglo pomoći.

“Idem kod liječnika po potvrdu kako imam toliko zdravstvenih problema da trebam supruga pored sebe u Velikoj Britaniji, u nadi da će to pomoći da vlasti malo zanemare pravila i puste ga da dođe i brine se o meni”, rekla je Iris, koja je božićne blagdane provela sa svojom obitelji, jer Mohamed nije mogao biti s njome.

Irisin sin Stephen Jones (53) već je ranije izjavio za The Sun da je veza njegove majke s 45 godina mlađim Egipćaninom dovela do trzavica u obitelji te da on Mohameda nikada neće moći zvati očuhom.

Jones se tada požalio i da je njegov godinu dana mlađi brat Darren sve primio još teže. Međutim, njihova majka tvrdi da su se dečki sada pomirili s njezinom brakom te prihvaćaju da se ona i Mohamed iskreno vole.