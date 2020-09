ANKETA OTKRILA KOLIKO SE ČESTO PAROVI SEKSAJU: Uključili se i stariji od 80, jeste li očekivali ovakve odgovore?

Vječno pitanje prolazi kroz glavu brojih parova: koja je količina seksa u braku “normalna”? Učestalost seksa ovisi o paru i njhovim željama, a čest seks ne mora nužno značiti i seksualno zadovoljstvo, objasnila je seksologinja Shamyra Howard za portal MindBodyGreen.

Anketa u kojoj je sudjelovalo 660 vjenčanih ljudi konačno je otkrila ono što sve zanima – koliko se često parovi u braku seksaju. Ispitanici su odgovarali anonimno i iskreno, a rezultati su vrlo zanimljivi:

How Often Do Married Couples Have Sex? What The Research Tells Us

*46% of couples that responded to this survey have sex at least once a week*https://t.co/HIsPLa3xD1

