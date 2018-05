AKO VAS OVO NE UVJERI DA TREBATE JOŠ VIŠE MASTURBIRATI, NEĆE NIŠTA: Bit ćete zvijer u krevetu, a tek orgazmi…

Što više čovjek otkriva vlastite užitke, veće su šanse da će taj isti liberalan osjećaj za avanturu prenijeti i na svoje ljubavnike

Imamo super vijesti za muškarce! Slobodno masturbirajte koliko vas je volja, ne možete pretjerati, već, naprotiv, izvući goleme koristi. Redovito samozadovoljavanje oslobađa od stresa, liječi nesanicu i povećava samopouzdanje. Ali ne samo to, na taj način postajete bolji u krevetu i doživljavate jače orgazme.

Muškarci koji masturbiraju jednom tjedno deset su posto samouvjereniji u svoju izvedbu u spavaćoj sobi nego oni koji se rijetko igraju sami sa sobom, pokazalo je istraživanje o seksualnom užitku sex shopa Tenga. Još nešto, 12 posto muškaraca koji se redovito diraju ima kvalitetnije orgazme, prema studiji na 2000 Britanaca.

Sve prednosti masturbacije

“Tipovi koji se redovito posvećuju vlastitom užitku i više cijene svoje tijelo, osjećaju se bolje i ugodnije u vlastitoj koži, što znači da će biti opušteniji u igri s partnericom”, rekla je Alix Fox, ambasadorica seksa i odnosa u Tengi. “Mnogo je lakše obratiti pažnju na senzualne signale koje vam netko šalje, biti u potpunosti uronjen i prisutan u zajedničkom trenutku, posvetiti se zadovoljenju potreba vašeg partnera, ali i napaliti se – ako niste opterećeni mišlju da ćete zakazati u ključnom trenutku.”



MASTURBIRANJE SMANJUJE RIZIK OD RAKA PROSTATE: Znate li koliko ga često treba prakticirati za optimalne rezultate?

“Onaj tko redovito masturbira skloniji je i eksperimentiranju sa samim sobom. On će prije otkriti čitav spektar svojih erogenih zona, kao i tehnike stimulacije koje mu najviše pašu. On će možda isprobati i neke igračke. Ta veća samosvijest i otvorenost tajna su uzbudljivijeg i kreativnijeg seksa udvoje. Što više čovjek otkriva vlastite užitke, veće su šanse da će taj isti liberalan osjećaj za avanturu prenijeti i na svoje ljubavnike”, objasnila je Fox za The Sun.

Zašto ljudi uopće masturbiraju?

Pa, ponajviše radi samog užitka, otklanjanja stresa te otpuštanja seksualne napetosti. Kad se gleda iz perspektive različitih spolova, muškarci to upražnjavaju da bi se riješili seksualne napetosti, dok je ženama važniji sam osjećaj užitka. Neki to rade da bi bolje spavali, neki iz dosade, neki tako žele postati boljim ljubavnicima, a ima i onih koji se diraju samo zato što su sami kod kuće.

Većina muškaraca prvi put počinje eksperimentirati sa sobom u dobi od 15 godina. “Zdravstvene su koristi masturbacije naširoko poznate. Ono o čemu se ne govori dovoljno jesu emocionalne prednosti koje samozadovoljavanje i diskutiranje o seksu mogu donijeti u vezu. Poticanjem ljudi da budu otvoreniji sa svojim osjećajima i seksualnim izborima, nadamo se da će im masturbacija priuštiti još zabavnije i korisnije seksualno iskustvo”, poručio je Eddie Marklew iz Tenge.