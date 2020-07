AKO STE OVAKO PROVODILI IZOLACIJU, BRAK VAM JE POD UPITNIKOM: Četiri loša znaka da odnos miriše na razvod

Savjetnica za parove tvrdi da postoje četiri vrste ponašanja koje označavaju da bi vaš brak mogao biti u velikim problemima

Nedavno istraživanje pokazalo je da se jedna od osam osoba suočila s problemima u braku tijekom karantene, a Co-op Legal Services izvještava da je u Velikoj Britaniji došlo do porasta zahtjeva za razvod od 42 čak posto.

Za mnoge je vrijeme provedeno u samoizolaciji dodatno naglasilo probleme koje su već imali s partnerima, no stručnjaci smatraju da je teško razaznati što je od tih problema nepremostivo, a na čemu se može raditi.

Najvažnija je dobra komunikacija

Peter Saddington iz tvrtke Relate, koja je provela istraživanje, objašnjava da problemi i svađe u karanteni mogu mnogo brže i jače eskalirati nego u “normalnim” uvjetima.

“Važno je da se maknete iz te situacije, da prošetate, smirite glavu i vidite hoćete li imati problem s time i nakon toga”, preporučuje on i naglašava: “Važno je da možete razgovarati o problemima.”

Saddington spominje i važnost organiziranih druženja, takozvanih spojeva. “Bitno je da nijedna strana nema strah hoće li se drugoj strani dati ići na ‘dejt’. Oboje nakon toga možete predvidjeti što će se dogoditi – vjerojatno će doći do seksa. Ako vam sve to predstavlja problem, možda je vrijeme da potražite pomoć terapeuta”, izjavio je za The Sun.

U svemu je, dodaje, najvažnija dobra komunikacija. “Razgovarajte jedno s drugim i saznajte što muči vašega partnera. Nemojte stvarati svoje pretpostavke, slušajte što vam druga osoba govori”, savjetuje ovaj stručnjak.

Četiri alarmantne vrste ponašanja

Napetost u odnosu može stvoriti bilo što – od raspodjele kućanskih poslova do manjka seksa, ali način na koji rješavate te probleme označava razliku između dobrih i loših brakova.

“Točke pucanja su definitivno bilo koja vrsta psihičkog ili fizičkog zlostavljanja. To je definitivno ne”, nadovezala se savjetnica za parove Annette Forster. Ona naglašava da postoje četiri vrste ponašanja koje označavaju da bi taj brak mogao biti u velikim problemima.

“Prvo je kritiziranje; ako vi stalno kritizirate partnera ili on vas. Zatim ako vas partner ne poštuje ili vrijeđa. Treće je ako partner za sve loše krivi vas, odnosno ako vas uvjerava da ste vi ta osoba u kojoj je problem, iako je zapravo problem u njemu. Četvrti je znak ako se vaš partner zatvara i ne želi uopće raspravljati s vama o problemima koje imate. Ako stalno napušta svađu bijesan, bez prilike da dogovorite kompromis”, objašnjava ona.

“Ako počnete govoriti jedno drugomu ružne stvari ili se upuštati u nezdravo ponašanje poput opijanja i sličnoga, to su loši znakovi. Naravno, to ne mora značiti da je gotovo ako ste oboje spremni raditi na tome. Ali ako jedna osoba odluči da to više ne može podnijeti, onda je kraj”, zaključuje Saddington.