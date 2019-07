LJUDI MISLE DA MU JE MAMA: Žena (49) upecala 18 godina mlađeg, ali tvrdi: ‘Ne radi se samo o dobrom seksu!’

‘Mislila sam da imam posla sa susjedovim klincem, ali on je otvoreno pokazao da je zainteresiran za mene’

Žena koja hoda s 18 godina mlađim momkom odlučila je progovoriti o njihovoj vezi kako bi konačno ušutkala zlobne jezike koji je optužuju da je žderačica mladih muškaraca. On je, naime, progonio nju. Amerikanka Cree Ingles (49) upoznala je Aarona Johnsona (31) preko zajedničkih susjeda u zgradi.

Oni su se brzo spetljali, razmijenili brojeve mobitela, pa čak se i poseksali samo nekoliko sati nakon prvog susreta – usprkos činjenici da je Aaron u to vrijeme imao djevojku. Par je sada zajedno već sedam godina. Oboje inzistiraju na tome da se njihov odnos ne temelji samo na seksu. Najprije su se vjenčali u poganskoj ceremoniji, a u rujnu prošle godine obavili su to i legalno.

Nitko ih ne doživljava ozbiljno

Premda su oni sretni zajedno, Cree se požalila kako je ljudi često mijenjaju za majku svoga partnera. “To se događa barem triput mjesečno, ali već sam navikla”, izjavila je za Daily Mail. “Teško nam je sklapati prijateljstva jer se ili muško ili žensko iz toga para pokušava nabacivati meni ili njemu. Nitko nas ne doživljava ozbiljno”, požalila se Ingles.

“Najveća je zabluda to da smo mi zajedno samo radi seksa. Ne ostajete ni s kim sedam godina ako se slažete samo u krevetu”, rekla je. Aaron je živio tri kata ispod Cree, a čim se oslobodio stan vrata do njezinih, odmah se uselio. Njihove su obitelji prihvatile njihovu vezu, ali probleme im i dalje stvaraju predrasude izvana.

Neki su i bezobrazni

“Ne želim da me nazivaju žderačicom muškaraca jer on je meni prišao, i to iz osvete. Mislila sam da imam posla sa susjedovim klincem, ali on je otvoreno pokazao da je zainteresiran za mene. I prije sam bila u vezama gdje su partneri bili 10 godina mlađi od mene (jedan muškarac i jedna žena), ali sam isto tako hodala i sa starijima”, ispričala je Ingles.

“Ispočetka mi se činilo čudnim jer sam osjećala da me svi osuđuju, ali sada živimo svoj život i ne brinemo se zbog toga. Neki ljudi pretpostave da smo majka i sin, ali mi im damo do znanja da smo zajedno. Bili smo u zaista smiješnim situacijama kada su ljudi znali biti bezobrazni, ali to je njihov problem, a ne naš. Ljubav ne pita za granice. Nikoga se ne tiče što mi radimo u svoja četiri zida”, zaključila je Ingles.