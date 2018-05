20-GODIŠNJAKINJA ISKRENO: ‘Premda sam imala dečka, poseksala sam se sa starom ljubavi. A onda me dečkovo priznanje ubilo’

‘Priznala sam mu da se viđam s drugim, ali svejedno smo se poseksali’

Započela je vezu dok je bila u teškom životnom razdoblju i vezala se za tog dečka, ali on ju je bez riječi ostavio. Ona se iz očaja vratila svojoj prvoj ljubavi i pomislila kako je konačno sve super. Bilo je sretna i uživala u seksu, a onda šok – bivši joj se javio i priznao nešto što je sve promijenilo. Očajna je djevojka zatražila savjet od Sunove stručnjakinje za odnose Deidre Sanders, a pismo djevojke prenosimo u cijelosti.

Jedan poziv promijenio sve

Draga Deidre, bila sam presretna kad sam se pomirila sa svojom prvom ljubavi, s kojom sam imala najdivniji seks ikada – sve dok mi bivši nije rekao kako me cijelo vrijeme naše veze varao. Sad se seksam s obojicom i ne znam što osjećam. Imam 20, a bivši 22 godine. Bili smo zajedno dvije i ja sam zaista bila vrlo zaljubljena u njega. Kad smo se tek počeli viđati, moji su roditelji bili usred razvoda i on mi je bio velika podrška. Puno me naučio i ne znam što bih da mi nije bilo njega.

Međutim, u jednom su se trenutku prošle godine stvari počele mijenjati. Mislila sam kako smo sretni zajedno, ali on je počeo biti nemaran i otkazivati spojeve, a ja nisam znala zašto. Prekinuli smo prije dva mjeseca. Nisam mogla vjerovati što se zbiva. Nakon nekoliko dana bila sam sama doma i pila. Odlučila sam se javiti svojoj staroj ljubavi, dečku koji ima 21 godinu. Iznenadio se kad sam mu se javila, ali smo se odlučili naći. Izjadala sam mu se o svemu što me snašlo. Mislim da sam mu se javila zbog utjehe jer on je zaista vrlo suosjećajan i drag.

‘Bilo je super imati nekoga uz sebe’

Osjećala sam se tako usamljeno i potišteno. Bilo je super imati nekoga uz sebe. Tješenje je završilo seksom i od tada se redovito nalazimo. Lijepo se ponaša prema meni i daleko je vrsniji ljubavnik nego bivši. Mislila sam da sam preboljela bivšeg sve dok mi se on nije javio i priznao mi kako me varao više od godinu dana tijekom naše veze. To me zaboljelo i kao da je vratilo sve osjećaje. Rekla sam mu koliko me to uzrujalo, a on me pozvao k sebi da mi se ispriča osobno. Priznala sam mu da se viđam s drugim, ali svejedno smo se poseksali.

On nije ni izbliza brižan i topao kao moj novi stari dečko, ali ne mogu si pomoći jer me ovaj zapravo više privlači. Sad mi govori kako me želi natrag i u iskušenju sam. Ali prva mi je ljubav rekla da su mu se vratili svi osjećaji za mene. Ne želim povrijediti nijednog od njih, ali sam u totalnom rasulu.

Deidre odgovara:

Ne možeš imati obojicu, to je sigurno. Mogu razumjeti da si u iskušenju vratiti se bivšem, ali čisto sumnjam da je to dobra ideja. Meni to zvuči kao da je on točno znao kako da te povrijedi kad je osjetio da si nastavila sa životom. Ne bih rekla da mu možeš vjerovati dugoročno. Svoju prvu ljubav vjerojatno koristiš kao sigurnu zonu. Zamoli ga da ti da prostora kako bi razmislila prije no što se vežeš. Kad je netko tako rastrgan između dvojice kao što je slučaj s tobom, najčešće to znači kako nijedan nije pravi.