14 ZNAKOVA DA VAS PARTNER ZLOSTAVLJA: Od kontroliranja vaše odjeće do nametanja krivnje – jeste li žrtva?

Emocionalni zlostavljači jako dobro znaju upakirati svaki svoj potez tako da izgleda kao da ste sami krivi za to. Prepoznajte ih na vrijeme i izađite iz takvog odnosa dok nije kasno

Broj je žena koje su iskusile obiteljsko nasilje daleko veći no što mislite. Kako bi vam slika bila jasnija, reći ćemo samo da je trećina Amerikanki u nekom razdoblju života osjetila neki oblik nasilja. Emocionalni zlostavljači vješti su u uvjeravanju kako je sve vaša krivnja pa se vi počinjete preispitivati i polako sumnjati u vlastiti instinkt. Možete se osjećati i kao da gubite razum. Neki su znakovi da ste žrtva emocionalnog zlostavljanja očitiji od drugih, ali sljedeće nipošto ne smijete ignorirati.

Ruga vam se

Vaša druga polovica voli pričati smiješne priče na vaš račun – kako ste neuredni, ne znate s novcem, ne znate kuhati, radite budalu od sebe na društvenim događanjima itd. Ako prigovorite, optužuje vas da nemate smisla za humor i da ste preosjetljivi. Vi se počinjete preispitivati reagirate li zaista pretjerano. Odgovor ćete dobiti tako da pratite reakciju drugih ljudi na ono što partner govori. Ako nakon njegove šale o vama zavlada neugodna tišina, definitivno sve to govori kako bi vas ponizio.

Stalno se osjećate krivim

Uvijek imate taj osjećaj da ste nešto pogrešno učinili, a nemate pojma zašto ni što. Stalno pazite što ćete reći i osjećate se kao da “hodate po jajima”. Zlostavljač čak može postići da se osjećate krivim za njegovo loše ponašanje. Napio se zbog vas jer ste ga naživcirali i slično.



Odjednom trebate zaštitu

Ako izlazite bez njega, zlostavljač traži da vas pokupi kad krenete doma, želi da mu cijele večere šaljete fotografije s kim ste i što radite. Reći će vam kako se samo brinu za vas, ali zapravo vas provjerava i drži na uzici koja postaje sve kraća s vremenom.

Čini veliku gestu

Kad zlostavljač shvati da je prešao granicu i da vi polako preispitujete vezu, pripremite se na veliku gestu s njegove strane – skupa večera, putovanje za vikend, nenadani poklon ili cvijeće. Pravi problem tako ostaje neriješen jer velika gesta kupuje vašu šutnju.

Mijenja priču

Postupno počinjete osjećati kako se neke stvari ne poklapaju. Vaš partner mijenja neke izjave iz prošlosti kojih se jako dobro sjećate. Ali toliko je uvjerljiv da se počinjete pitati jeste li dobro shvatili prvi put. Cilj je ove metode da vi počinjete sumnjati u svoje mentalno zdravlje.

‘Spušta’ vas

Dolazite kući uzbuđeni jer ste dobili promaknuće na poslu, ali vaš partner odmah daje hladan tuš govoreći kako to nije ništa posebno ili kako nešto može poći po zlu na tom radnom mjestu, kako se nećete moći nositi s time itd. U budućnosti vi prestajete dijeliti dobre vijesti s njime jer znate kako nećete dobiti pozitivnu reakciju.

Komplimenti odjednom postaju uvrede

Kad ste se upoznali, partner vam je svakodnevno davao komplimente na račun vašeg izgleda i nije se mogao nadiviti vašoj ljepoti. Ali te su izjave s vremenom postale sve rjeđe i zamijenjene komentarima kako loše izgledate, da vam nešto ne stoji dobro, da ste se udebljali i slično. Ako prigovorite, opet postajete preosjetljivi.

Nema empatije

Ako pričate o problemima na poslu, partner kaže da pretjerujete. Dopušta vam kratko vrijeme da negodujete, a onda očekuje da prijeđete preko toga i prebolite. Neki zlostavljači odjednom nestanu kad ih najviše trebate ili postanu prekritični.

Nikad nemate pravo

Bilo da ste nešto rekli prije šest mjeseci što mu se nije svidjelo ili pak niste rekli nešto što smatra da je imao pravo znati, zlostavljač će vas na to redovito podsjećati. Čak bi vam on mogao povjeriti nešto iz svoje prošlosti kako bi vas potaknuo da i vi otvorite dušu i priznate nešto iz veze s bivšim. To će zapamtiti i predbaciti vam prvom sljedećom prilikom.

Uzica je sve kraća

Kontrola vaših financija uobičajena je metoda svakog emocionalnog zlostavljača. Mogli biste dobivati savjete kako bolje raspolagati novcem ili se riješiti dugova. Nakon toga će vam izravno reći kako ste neodgovorni prema novcu. Ali uvijek ste vi ti koji trebaju manje trošiti i više zarađivati. Vaš partner se s vama ne konzultira prije nekih većih ulaganja. Kad si vi želite priuštiti nešto tipa putovanja s prijateljima ili tečaja joge, izmislit će razlog zašto to nije isplativo.

Uključuje druge u vaš odnos

Na početku je vaš partner imao samo riječi hvale za vaše prijatelje i članove obitelji. Ali sad su odjednom upravo oni ti koji su bezobrazni, napadaju i pokušavaju vas rastaviti. Vi dolazite u situaciju da se osjećate kao da morate birati. Bilo kako bilo, jedna drama povlači drugu i tomu nema kraja.

Ljudi vam govore da ste se promijenili

Oni kojima je stalo do vas napominju vam da ste nekako tihi posljednjih dana ili jednostavno niste svoji. Pitaju se zašto više ne izlazite ili zašto ste se počeli drugačije odijevati, a vama je teško odgovoriti na to pitanje.

Veselite se samoći

Primjećujete kako ste boljeg raspoloženja kad ostanete sami doma. Partner vam kaže da ide na poslovno putovanje tjedan dana, a vi u sebi likujete. Kad njega nema u blizini, osjećate se kao ste se oslobodili utega i kočnica.

Igra toplo-hladno

Zlostavljač bi se mogao iznenada udaljiti od vas emocionalno, ne gledati vas u oči nekoliko dana, ne razgovarati s vama i odbijati vam dati objašnjenje za to, ali dajući do znanja da ste vi krivi. Čak bi mogli nestati na nekoliko dana, a kad se vrate, reći će vam kako su trebali prostora za sebe, ali suvislo vam objašnjenje neće nikad dati.