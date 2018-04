Osobito će vam koristiti ako ste u dugoj vezi ili braku i želite rasplamsati izgubljenu vatru

Pogledajte bilo koje istraživanje u seksu i vidjet ćete kako sve žene žele više predigre. Ali ne samo one. Muškarci i žene se uglavnom slažu oko toga koliko treba trajati predigra, pokazuje posljednja studija toga tipa. Muškarci koji se dulje pripremaju prije penetracije imaju manje seksualnih problema. Zato, bacite se se na posao i ne škrtarite na predigri. Poznata seksologinja Tracey Cox za Daily Mail otkriva nove načine na koje ćete impresionirati partnericu.

Stavite se na prodaju

Napišite popis usluga koje nudite s detaljnim opisom svake te pripadajućom cijenom. Neka vaša partnerica napravi isto.

Dodajte mjehuriće

Ovo je kao stvoreno za žene: otvorite bocu pjenušavog pića i otpijte gutljaj, a potom pružite partneru oralni seks dok vam u ustima bujaju mjehurići. To će stvoriti neviđenu senzaciju na njegovu penisu.



Otkrijte čari gumice za kosu

Omotajte svilenu gumicu za kosu oko podnožja njegova penisa i pružite mu nezaboravnu masturbaciju. Još je bolje ako imate gumicu s biserima, samo pripazite da nema oštrih rubova. Isto možete raditi i sa svilenim gaćicama ili čarapama.

Zamaskirajte se

S razlogom su kostimirane zabave toliko popularne, pa zašto si ih ne biste priuštili u spavaćoj sobi?! Nabacite neki seksi kostim ili masku i pretvorite se u drugu osobu. Ako nemate takvo što, bit će dovoljna i perika da se osjećate drugačije. Partner će imati dojam da se seksa s nekim novim i to će raspiriti uzbuđenje.

Igrajte se u javnosti

To ne znači da se trebate seksati na javnom mjestu, ali diskretno se provocirajte međusobno tako da nitko ne vidi. Možete si, primjerice polizati prst i dati mu do znanja što ćete mu raditi poslije. Čak i najneviniji dodir postaje uzbudljiv u javnosti.

Otvoreno se divite

Ništa ne napaljuje više nego kad netko komplimentira vaš izgled. Gledajte pohotno svog partnera dok mu prstima prelazite po cijelom tijelu. Seksi je kad gledate kako nečije oči prelaze preko vašeg tijela i bez srama gledaju u vaše najintimnije dijelove.

Gledajte se u oči

Ljudi uglavnom zatvaraju oči dok se seksaju, ali sve je puno erotičnije kad se gledate. Ne zaboravite zastenjati od užitka kad vam partner ulovi pogled. Ne vole svi glasan seks, ali stenjanje tu i tamo nesumnjivo napaljuje.

Skinite mu odjeću

Sve je u tome da se ne ponašate prema normama. Partnera svucite do gola, a vi ostanite u odjeći. To kreira neobične scenarije i dodaje zanimljivu dinamiku moći.

Proučavajte nove zone

Muški je trbuh jako osjetljiv, osobito u predjelu od pupka do pubične kosti. Prelazite nježno niz tu zonu prstima ili jezikom. Zapamtite da i oni dijelovi tijela koji nemaju veze sa seksom mogu biti vrlo erotični i osjetljivi kad ih stimulira netko drugi. Sisanje nožnih prstiju ili masaža stopala pokazuje da ste jedno drugom seksi.

Dirajte se dok ga zadovoljavate

To šalje snažnu poruku da vas pružanje užitka njemu toliko napaljuje da ne možete izdržati.

Udvostručite stimulaciju

Štipajte bradavice, mazite mu vrat i grudi te snažno pritisnite njegovo međunožje. Ova radnja neizravno stimulira njegovu prostatu odnosno G točku kod žena.

Dajte si vremena

Dulja predigra znači bolji orgazam, zato se nemojte žuriti. Pružite partneru oralni seks, zatim prijeđite na penetraciju nekoliko minuta, a onda ponovite postupak.

Iskoristite zrcalo

Neka partner stoji ispred ogledala, a onda se pojavite i zavodite ga dok on gleda što se događa. Igrajte se s njegovim bradavicama, ljubite mu vrat, dirajte ga rukama po cijelom tijelu, skinite njega pa sebe, a onda se lagano trljajte tijelo o tijelo. Pravilo je da on vas ne smije dirati. Dovedite ga do orgazma rukom dok on sve to promatra u zrcalu.