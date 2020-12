10 ŽENA EKSPLICITNO OPISALO ŠTO OSJEĆAJU PRI ORALNOM SEKSU: ‘Isprva jako škaklja, a onda slijede električni šokovi…’

Evo što je toliko posebno u toj senzaciji prilikom izravne stimulacije klitorisa ustima i jezikom

Kunilingus je za većinu žena čarobna stvar, no kakav je doista osjećaj primati oralni seks kada ste žena? Muškarci to nikad neće znati, ali prilično su zadovoljni i spoznajom da njihovim partnericama ovaj oblik seksa pruža neviđenu ugodu te je nekima nužan da bi uopće došle do vrhunca.

Pa, što je toliko posebno u toj senzaciji prilikom izravne stimulacije klitorisa ustima i jezikom? 10 žena otvoreno je progovorilo o tome za Metro, a njihovi detaljni opisi mnoge bi muškarce mogli ostaviti paf.

Lily, 58

Za ženu koja prima dobar oralni seks, to su valovi užitka koji se nadograđuju do osjećaja oslobađanja, zbog čega vagina drhti, kao i ostatak tijela.

Amy, 33

Što se tiče oralnoga seksa, ja sam toliko osjetljiva da me u početku uvijek ludo škaklja. Moj se partner tada mora polako i oprezno kretati dok se ne naviknem na taj osjećaj. Ali kada mi postane dobro, to je nekako poput stvarno toplog mekanog voća. Kao da je netko stavio papaju ili kivi na nekoliko sekundi u mikrovalnu i prislonio je uz vulvu. Ne zanima vas jesu li u pitanju usne ili jezik, samo lijep, traljav, topli nered.

Bea, 28

Smatram da dobar oralni seks ne započinje ustima. Morate me lagano dodirnuti, nemojte samo zaroniti tamo. Tada je pomalo poput tople, smotane napetosti i osjećate kako se mišići počinju napinjati u iščekivanju. Osjećam se nevjerojatno intimno i iz toga razloga oralni seks volim samo s nekim s kim sam u vezi.

Ne znam zašto, ali za mene to djeluje još intimnije od standardnoga penetrativnog seksa. Kada na kraju doživim orgazam, to najviše osjetim u glavi, koja je tada prepuna svjetla i trnaca, dok se svi mišići u rodnici skupljaju. Ponekad i štucam, što je dosta čudno.

Alma, 31

Dobar oralni seks je iznenađenje, ali i opušta me. Često sam pod stresom dok ga primam, jer mi se čini da većina muškaraca ne želi biti tamo dolje. Fizički je mokro (dobra vrsta mokroga) i trne, a dodatni dodir prstiju čini ga apsolutno nevjerojatnim. Kada orgazam počne rasti, glava mi postane mutna, oči mi se zakolutaju u zatiljak i “bam!”

Amber, 23 godine

Iskreno, oralni seks meni nije dovoljan. Jednostavno se osjeća kao mokar, neuredan, uskovitlani nered. Stvarno bezveze i nedovoljno fizičkoga kontakta da doživim orgazam.

Jane, 25 godina

Stvarno volim seks i jako sam napaljena, ali moja se vagina uvijek osjeća škakljivom kada je netko drugi dodirne, pogotovo ako je ljubi ili liže. To je mješavina uzbuđenja i osjećaja kao da se moram nasmijati.

Ali kada jezik napokon dotakne klitoris, to je nevjerojatno. To je mekani dodir koji zrači užitkom cijeloga tijela, poput najnježnije i najugodnije masaže ikad. Najviše uživam kada osjećam da se moj partner zabavlja s mojim privatnim dijelovima.

Mel, 22 godine

Oralni seks je pomalo nalik toplom, mokrom flanelu?!

Delilah, 30

Primanje oralnoga seksa nešto je najintimnije što sam ikad osjetila. Više od davanja oralnoga seksa ili čak potpunoga seksualnog odnosa. Tada se osjećam najranjivije. Što se tiče senzacija, prilično je raznoliko.

Volim kada započne prilično nježno s puno poljubaca u bedra i polako se pojačava sa sve većim pritiskom i prodorom jezikom i prstima. Klitoris je toliko osjetljiv da možete osjetiti teksturu njegova jezika, a on šalje električne šokove po cijelome tijelu. Najdraži dio mi je kada dosegnem vrhunac, on se popne do mene i strastveno me poljubi. Doslovno mogu osjetiti koliko sam uživala.

Lulu, 31

Bez obzira na tehniku, mislim da se pola uživanja u oralnom seksu svodi na to sviđa li vam se netko ili ne te koliko ste samopouzdani. Mislim da možemo imati toliko nesigurnosti oko toga kako naše vulve izgledaju te kakvi su im okus i miris, tako da ništa više ne podiže samopouzdanje od toga da tvoj partner to voli raditi.

Kate, 40

Škakljivo je! U početku se oralni seks može osjećati čudno i iritantno, ali onda se škakljanje pretvara u zadovoljstvo i to je sjajno.