10 MUŠKARACA U POTRESNIM PRIZNANJIMA: ‘U tom smo trenutku shvatili da više ne volimo svoje partnerice’

Odluka o prekidu veze nikada nije laka, no ponekad je zapravo oslobađajuća; kada izađete iz toksičnoga odnosa u kojemu ste se zadržavali samo iz navike, dok ljubav već neko vrijeme ne stanuje na vašoj adresi.

Deset je anonimnih muškaraca u razgovoru za Cosmopolitan iskreno priznalo u kojemu su trenutku shvatili da više ne vole svoje partnerice. Možda će njihove izjave nekima zazvučati suviše brutalno i bezosjećajno, no nije li bolja ružna istina nego lijepa laž?!

Bolje biti sam nego u lošem društvu

“Shvatio sam da sam s njome samo iz osjećaja dužnosti, a ne iz ljubavi.”

“Jednoga dana išao sam kući s posla i shvatio da mi je lijepo biti u vezi samo kada nismo u istoj prostoriji.”

Preljub čini svoje

“Sinulo mi je da su se naše zajedničke aktivnosti pretvorile u običnu rutinu i prestao sam s radošću iščekivati naše susrete.”

“Nisam mogao biti s nekime tko može prevariti. Nikada nije svaljivala krivnju na mene niti me koristila kao izgovor za svoje postupke. Priznala mi je da me prevarila i odlučili smo to riješiti. Ipak, nije mi pomagala da ponovno izgradim povjerenje u nju. Samo mi je otežavala stvari. Pet mjeseci poslije otkrila mi je da me ponovno prevarila, spakirala stvari i otišla. Shvatio sam da je sve gotovo kada smo nakon pauze raspravljali o vezama u kojima smo bili u međuvremenu, a mene to nije nimalo diralo.”

Izgubila se zabava

“Shvatio sam da je više ne volim kada smo se jednom držali za ruke, a ja nisam osjećao ništa.”

“Bili smo na večeri, a ja sam umirao od dosade. Prekinuli smo nedugo nakon toga.”

Navika i ravnodušnost

“Provodili smo vikend zajedno, izležavao sam se na kauču dok je ona gledala neku seriju. Oko devet navečer pitala me kada se namjeravam vratiti kući. Kao da je jedva čekala da odem. Nije bilo nikakve svađe, jednostavno sam otišao. Tada sam shvatio da jednostavno nismo ‘kliknuli’. Kasnije smo razgovarali o tome i ustanovili da zapravo ne osjećamo ništa jedno za drugo te da smo zajedno samo iz navike (bili smo u vezi šest mjeseci). Bio sam s njom samo da ne budem sam.”

“Pitala me je: ‘Zar ti ne smeta kada sam uzrujana?’. Shvatio sam da me uopće nije briga.”

Putovanje je označilo kraj

“Shvatio sam da mi se više ne da nalaziti s njom i da mi je ljepše kod kuće.”

“Vratila se s putovanja koje je trajalo mjesec dana, a ja nisam imao želju da se vidimo.”