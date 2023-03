Zoe Gray je u porno industriji nešto više od godinu dana. Inače, ona je u dugoročnoj vezi s dečkom kojem ne smeta ako ona spava s drugim tipovima dok je on na poslu. Zgodna manekenka sve je ispričala u Option One Podcastu.

Zoe je rekla: “Dakle, volimo ići u seks klubove. Često swingamo. Volimo to raditi u istoj prostoriji tako da oboje možemo gledati jedno drugo. Ja volim gledati njega i on voli gledati mene i oboje se slažemo s tim. Mislim da to radimo oko četiri godine.”

Nema ljubomore

Na pitanje kako su se uopće odlučili protiv monogamije, Zoe je objasnila: “To se pokazalo vrlo rano dok smo razgovarali i izlazili. On bi me gledao, a ja bih se viđala s ljudima dok je on bio na poslu i slala bi mu slike i video snimke.

Zoe iz Londona sada sa svojim dečkom posjećuje seks klub za svingere. Rekla je da "nemojte to raditi samo s bilo kim" i opisala kako postoji bar i plesni podij gdje se ljudi druže i upoznaju.

Što se tiče osjećaja ljubomore između nje i partnera, rekla je: “Nema nikakve ljubomore. Imamo pravila i mislim da je to najvažnije dokle god međusobno komuniciramo".