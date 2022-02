Žena koja nikada nije planirala izlaziti s odraslim zabavljačem, nedavno se udala za svog zaručnika, porno zvijezdu u kojeg je jako zaljubljena.

Katy Skeats-Jones, 29, iz Queenslanda, udala se za 37-godišnjeg Roba Bamptona, koji nosi umjetničko ime Robbie Oz. Rob je broj jedan kreator sadržaja za odrasle u Australiji na stranici OnlyFans s 22.000 pretplatnika i među 60 je najboljih u svijetu na Pornhubu.

Neobično vjenčanje

Katie nikada nije dopustila da ju Robova situacija uznemirava, a nedavno su svoju ljubav okrunili na intimnoj ceremoniji.

“Voljela sam bježati s njim i kada vrijeme provodimo samo nas dvoje", rekla je Katie.

Zatim dodala o vjenčanju: "Nismo bili pod stresom i jako smo se zabavili. Otišli smo u ocean s vjenčanicom, vozili se gondolom, a fotografirale su nas dvije Robove bivše djevojke!”

Iako bi se neki ljudi zgražali na to, Katy nije ljubomoran tip. Ona nema problema sa ženama u Robovom životu ili zabavljačicama s kojima radi.

O osuđivanju društva

29-godišnjakinja je svjesna da ih ljudi mogu osuđivati, ali nije ju briga jer je znala da je to ljubav od trenutka kada je upoznala Roba.

Dodala je: “Zaprosio me nakon šest tjedana, a vjenčali smo se nakon četiri mjeseca. Otišli smo u kupovinu nakon trećeg tjedna poznavanja. Većina misli da je to pogrešno, ali meni je to odraz njih samih jer imam najljepšu vezu koju sam ikada imala."

“U životu nema ispravnog i lošeg, svaka je veza drugačija. Poštujem Roba zbog toga što je, znam gdje je i što radi svaki dan, za razliku od nekih muževa koji varaju”, zaključila je Katie.

Prosidba porno zvijezde

Rob je zaprosio Katie na njezin rođendan u australskom luksuznom klubu Cali Beach Club. Svi njihovi prijatelji i obitelj su bili ondje kako bi prisustvovali prosidbi.

"Odjednom su me odvezli u centar kluba s domaćinom i zasvirala je naša najdraža pjesma, bila sam okružena plesačima i flashmobom", ispričala je Katie.

“Plesači su se razdvojili i Rob se pojavio u svom odijelu. Prije nego što sam shvatila što se događa, klečio je ispred mene, bio je to prekrasan trenutak u okruženju svih naših prijatelja.”

Upoznavanje

Par se prvobitno upoznao preko prijatelja u baru, a Katy tada nije imala namjeru izlaziti s njim.

Katy je ranije rekla: “Znala sam da je on kreator sadržaja za odrasle i da prvobitno nije bio zainteresiran za svoj posao. Dopustila sam da moja prosudba preuzme, međutim, razgovor koji smo vodili o životu, putovanjima i sreći bio je toliko ispunjavajući da sam brzo zaboravila na njegov posao."

Zatim je dodala: “Na našem prvom spoju brzo me ponijelo znanje i dubina razgovora koje smo vodili. Osjećala sam se kao da sam pronašla mušku verziju sebe, definitivno je to bila ljubav na prvi pogled. Osim što je bio porno zvijezda, imali smo mnogo toga zajedničkog."

"Nakon našeg drugog spoja, oprostio se poljupcem i otišao snimati scenu s kolegicom kao da je to bila najnormalnija stvar ikad”, rekla je Katie.

Prihvaćanje porno industrije

Dok 29-godišnjakinja nikada nije željela izlaziti s porno zvijezdom, dala si je vremena da shvati njegovu profesiju i sada joj se pogled potpuno promijenio.

“On nije prosječna porno zvijezda, edukativni je seksualni trener s kombinacijom zabave”, izjavila je Katy.

“On ima strast prema industriji zabave za odrasle i vodi online tečajeve za tantru i podučava muškarce kako biti bolji u krevetu”, zaključila je, prenosi DailyStar.