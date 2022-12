Žena koja posljednje dvije godine ima seksualne odnose s oženjenim šefom, odlučila je potražiti savjet psihijatrice jer je postala ovisna o njemu.

Psihijatrici je opisala svoju situaciju: "Imam aferu sa svojim oženjenim šefom i koliko god se trudila prekinuti, privuče me svaki put nazad. Ja imam 33, on 45, a seksati smo se počeli imati prije dvije godine."

Kako je sve počelo

Zatim je opisala kako je sve počelo: "Kad sam se pridružila tvrtki godinu dana prije toga, bila sam tako uzbuđena što ću započeti svoj marketinški posao iz snova nakon što sam godinu dana to pokušavala. Kad smo se prvi dan upoznali, sjećam se da me gotovo istog trenutka privukao. Bio je baš moj tip - visok, plavokos i zgodan. U početku nisam razmišljala o tome je li oženjen, ali brzo je postalo očito da me privlači."

"Zvao bi me u svoj ured da mi daje nepotrebne poslove kao izgovor za razgovor. Često bih ga uhvatila kako bulji u mene s druge strane sobe i osjećala sam napetost među nama. Jedne noći smo radili do kasno i on me pozvao na piće. Inzistirao je da me poslije odveze kući i na kraju smo se seksali u autu, bilo je nemoguće držati ruke podalje jedno od drugog. Otad se skrivamo kad god možemo", objasnila je.

Zaljubila se u šefa

Na kraju je priznala da se zaljubila u šefa: "Iako smo se složili da je to samo seks, moji osjećaji su se razvili i zaljubila sam se u njega. Rekao je da mu je jako stalo do mene, ali da nikada neće ostaviti svoju ženu. Ne znam što da radim. Ne želim da se afera završi, ali shvaćam da ovo nije dobro za mene.

Svaki put kad sam se pokušala distancirati od njega, kad sam ga vidjela na poslu, bilo je nemoguće držati se podalje. Što da radim", pitala je psihijatricu.

Savjet psihijatrice

Psihijatrica joj je odgovorila: "Ovo će se nastaviti sve dok netko od vas to ne prekine. Znate da to nije u redu i, iako je razumljivo da vam je teško držati se podalje, morate shvatiti da vas on samo sputava. Vaši osjećaji prema njemu sprječavaju vas da upoznate nekog novog s kim biste mogli dijeliti budućnost. On je vaš šef i ima moć nad vama.

Toliko ste željeli ovaj posao i nećete dobro raditi i napredovati ako vas skroz ometa ova afera, koja bi vam usput mogla uništiti ugled na poslu. Trebali biste provjeriti politiku vaše tvrtke o odnosima u uredu jer direktor tvrtke možda neće biti sretan ako sazna", savjetovala joj je, piše The Sun.