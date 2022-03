Uznemirena žena je potražila pomoć kod stručnjakinje za muško-ženske odnose Deidre.

Oboje imaju 36 godina, a u braku su već 10 godina.

Muž otkriven

"Pronašla sam žensko donje rublje, vibrator, kondome i lutku za napuhavanje u sportskoj torbi mog muža", rekla je žena.

Muž ju je vidio kad je saznala: "Ušao je u trenutku kad sam mu izvukla stvari iz torbe i izgledao je potpuno užasnut. Počeo je govoriti da su mu smjestili prijatelji, ali sam mu rekla: "Ma daj, nisam ja vesla sisala."

Zatim je dodala: "Isprva sam mislila da je nosio donje rublje, ali je na kraju priznao da je stavio donje rublje preko jastuka kako bi simulirao seks."

Mužev odgovor

Muž se uporno branio: "Inzistirao je na tome da nije bio nevjeran. Rekao je da je vibrator za nas oboje, ali nikada ga nije spomenuo i nikad nije spomenuo da želi da začinimo seks."

"Zatim je krenuo u obranu s istim dosadnim argumentom, da on to radi jer se ne seksamo", nastavila je žena.

Rekla je da to nije istina: "Ali to nije točno, još uvijek imamo seksualni život, svakih nekoliko mjeseci. Imamo četvero djece i preumorna sam da bih se seksala više od toga."

Uznemirena žena

To nije bilo jedino što ju je uznemirilo pa je rekla: "Nedavno me ponovno uznemirio kada je iz bolnice stiglo pismo o njegovom terminu za vazektomiju. Nisam ni znala da je zatražio termin. Zašto se nije konzultirao o tome sa mnom? Tjednima smo jedva pričali. Bila sam jako ljuta što je to učinio našoj obitelji. S obzirom na to da su se djeca bavila svojim stvarima, odlučila sam nastaviti s brakom, za njihovo dobro."

Da se ne osjeća dobro je priznala: "Ali još uvijek se osjećam izdano i sada još i ove seks igračke. Je li mislio na mene kad je to radio? Kako možemo ikada više imati normalan odnos?"

Stručnjakinja joj je odgovorila

Na njezin vapaj joj je stručnjakinja za odnose Deidre odgovorila:" Pričanje je jako jednostavno. Iako je potrebna hrabrost kako bi razgovarali o tome kako se stvarno osjećate, potrebna je hrabrost i za poslušati ponekad neku bolnu istinu. Oboje donosite važne odluke bez razgovora. Razumljivo je da ste ljuti i da ste zbog četvero djece jako zauzeti s drugim obvezama, ali to ne znači da bi se trebali prestati seksati."

Stručnjakinja je dodala: "Morate razgovarati o tome i prisjetiti se zašto ste se zaljubili. To bi moglo značiti da oboje trebate djecu staviti rano u krevet, barem jednu noć tjedno. Tako ćete imati vremena za romantičnu večeru ili ležanje na sofi."

Deidre im je savjetovala: "Zauzeti ste svojom djecom, ali morate ulagati u svoju vezu. Nađite miran trenutak kako biste razgovarali s njim o činjenici da se udaljavate. Inzistirajte da oboje pronađete pomoć preko savjetnika za parove od Britanske udruge za savjetovanje i psihoterapiju", piše The Sun.