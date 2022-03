Radijska voditeljica Vanessa Feltz se na svom Instagram profilu hvali životom s mlađim dečkom Benom, s kojim je u vezi od 2006. Među snimkama na društvenoj mreži su čak i njihova javljanja iz kreveta.

"Navršila sam 60 godina, ali moj seksualni život s Benom je dobar kao i uvijek, to je jedno od velikih životnih zadovoljstava. Prošli tjedan sam navršila šezdesetu, bio je to mali šok za mene, nisam mogla vjerovati samo zato što uopće ne osjećam godine", rekla je Vanessa.

Seks u zreloj dobi

Radijska voditeljica je rekla: "Još uvijek volim sve što sam voljela i kad sam imala 18 godina, a to uključuje i seks. Govorim to uvijek iznova, i nitko mlađi mi ne vjeruje, ali se ne mijenjaš odjednom u staru osobu. Ne probudite se jednog dana da ste odjednom druga osoba i stvarno želite obući hlače s elastičnim strukom i početi koristiti lift. Ništa se nije promijenilo, a to uključuje i moj seksualni život. Zašto bi?"

O svom libidu u starosti je Vanessa rekla: "Moj libido se nije povećao, ali se nije ni smanjio. Uopće nisam primijetila izraziti pad libida, kao što nisam niti s apetitom za čipsom ili kupnjom crvenih štikli. To je isto kao kad ljudi vole čokoladu ili glazbu Franka Sinatre. Ako ti se sviđa, sviđa ti se."

Zatim je dodala: "Moj i Benov seksualni život je i dalje isti kao kad smo se prvi put našli 2006. godine. Nikada nije došlo do toga da moramo voditi računa o tome koliko često to činimo ili ne. Zastoja uopće nije bilo, a da je bilo, to bi me stvarno zabrinulo."

Za radijsku voditeljicu redoviti seks je od izrazite važnosti: "Zato se uvijek iznenadim kada ljudi kažu da se nisu seksali 18 mjeseci. Mislim, Bože, vau, to je dugo vremena, čak i ako kažu dva mjeseca, mislim da je to puno vremena. Ne postoji zakonski propisana količina koliko puta biste to trebali učiniti, ali za nas, mislim da bi bilo neobično da je prošlo više od tjedan dana."

"Nisu to aktivnosti koje oduzimaju previše vremena, zar ne, čak i sa seksualnim sportašem poput Bena, koji ima 49 godina, još uvijek možete pronaći trenutak u svom danu da ga uklopite", zaključila je.

Važnost seksa

"Seks je jedna od najvažnijih stvari u životu, baš kao i hrana, glazba ili putovanje, dakle, stvarno je prokleta šteta ako ne nastavljate uživati ​​u jednom od velikih životnih zadovoljstava", rekla je Vanessa.

Zatim je dodala: "Dobar je za tjelesno zdravlje, ubrzava rad srca, a tome pridružite entuzijazam i fizičku aktivnost, što život čini vraški boljim. Zato se po godinama uopće nisam promijenila. Ista sam osoba kao i dan prije i dan poslije mog rođendana, i to je to."

Ljubav je to

O odnosu s Benom je rekla: "Za mene je sreća što još uvijek volim Bena i mislim da je to ono što je važno. S njim sam već 16 godina i kad ga pogledam, uvijek pomislim: Kvragu, kako čudesno izgleda čovjek. U mojim očima izgleda nevjerojatno, a ja to iskreno ne mogu glumiti."

Vanessa je dodala: "A tu je i zabava koju imamo zajedno. Ben i ja ćemo to zamijeniti u spavaćoj sobi. Ben je neočekivan, pomalo drzak i intrigantan, što je ono što održava uzbuđenje među nama. Ne kažem da me cijelu minutu drži na rubu sjedala čekajući da me oduševi. Očito, to nije tako, ali me on uzbuđuje."

Što održava seksualnu draž

Kako se strast održava: "Ne dopuštamo da stvari postanu previše dosadne. WhatsApp je vrlo koristan za to. Umjesto da kažemo 'Ne zaboravi odmrznuti piletinu' ili 'Zaboravio si odnijeti čarape u kemijsku čistionicu, idiote', mi radimo nešto pomalo drsko. Ne mora biti opsceno, ali nešto pomalo sugestivno, što implicira da je seks kasnije na jelovniku. To stvara tu seksualnu napetost, tako da je među vama ugodna atmosfera. Mislim da to nitko nikada ne bi trebao pustiti, bez obzira imate li 20, 40, 60 ili 80 godina. "

Zatim je dodala: "To može biti ono što nosim ili ono što ne nosim, prostorija u kojoj to radimo ili položaj. Nedavno sam kuhala večeru i na kraju sam mu ostavila trag povrća u spavaćoj sobi. Čekala sam ga na krevetu, u, nadam se, privlačnom položaju. Drugi put sam ostavila bilješku gdje mu je četkica za zube, koja je glasila: "Čekam te gore". Za to je potrebno desetak sekundi. Nije to velika stvar, nije teatralno ili glupo. Čak sam kupila i jednu kanticu punu jagoda i rekla da ćemo večeras imati desert u krevetu. Radi se samo o uvođenju malo drskosti, što je malo izvan uobičajenog repertoara."

60-godišnjakinja je rekla: "Mnoge žene se vole seksati na odmoru. Zašto? Jer na odmoru čitaju seksi knjige, što ih neizbježno dovodi u raspoloženje za seks. Zato je TV drama Bridgerton bila tako veliki hit. Vidite ih kako skidaju čarape, a onda pomislite: "Ne bi mi smetalo što god ona ima." Morate imati seksi okruženje da biste se osjećali seksi. Kao pod tušem, mogla bih reći nešto poput: 'Ispao mi je sapun, možeš li doći i pokupiti ga', a i ja sam u donjem rublju. To čini da se osjećate seksi, što olakšava seksualnost."

Vanessa je imala još za reći :"Što god da je, sve su to alati za dotok krvi u dijelove vaše anatomije i nemojte podcijeniti izvrstan doprinos mirisnih svijeća jer sve izgleda pomalo seksi i malo manje definirano pod svjetlom svijeća. Cijela stvar podiže ljestvicu."

"Ne zadržavamo se ni na lokacijama, jako mi je drago to učiniti na ludom mjestu dokle god ljudi nisu uplašeni, nitko nije uvrijeđen ili uhićen i dok ne završite u novinama, onda mislim da je to dobra ideja", rekla je.

"Svaka vrsta spontanosti je uvijek sjajna", zaključila je.

Savjeti 60-godišnjakinje

Mnogima je savjetovala: "To je problem sa spojevima, toliko su orkestrirani i postoji osjećaj da ste osuđeni da ih odradite, a ne želite da vođenje ljubavi bude obavezno. Ni seks nikada nije na kraju liste prioriteta, a zašto bi i bio? Nakon što to učinite, osjećate empatičan osjećaj i privrženost."

Zatim je dodala: "Poanta je shvatiti kada to želite i učinite to. Nemojte ga odlagati iz nekog drugog razloga. Nisam nikakav poremećeni seksualni manijak, definitivno nisam, ali mislim da ako ste dovoljno sretni da imate partnera kojeg smatrate privlačnim, onda to pokažite. Ako uživate u tome, onda je prokleto šteta pustiti ga u zadnji plan samo zato što se osjećate prestaro", prenosi The Sun.