Odličan seksualni život - ne samo da pomaže u održavanju snažne veze, već ima i višestruke zdravstvene prednosti, osobito kada doživite orgazam.

Seks može kratko trajati iz različitih razloga - oboje ste preumorni da nastavite, postoji neusklađenost u libidu ili možda samo želite što prije završiti.

Hope Flynn, osnivačica ženskog kolektiva FeedmeFemale, otkrila je svoje trikove kako se seks može pretvoriti u maraton. Bilo da želite produžiti orgazam ili samo želite dodati više uzbuđenja seksu, ovi jednostavni savjeti mogu biti od velike važnosti.

1. Trenirajte vrhunce

Ako vam se čini da prebrzo dolazite do orgazma, Hope preporučuje posebne korake. "Sve što trebate učiniti je prestati sa stimulacijom prije nego što osjetite da ćete doživjeti vrhunac - tako osiguravate duži seks", objašnjava Hope. To također možete vježbati dok masturbirate kako biste se navikli na samokontrolu.

2. Uzmite male pauze

Ne postoji pravilo koje kaže da ne možete pauzirati spolni odnos i vratiti se nakon nekoliko minuta. U stvari, to bi samo moglo pomoći da seks traje dulje, a istovremeno pojačati seksualnu napetost za orgazam.

Hope kaže: "Možete imati male pauze između snošaja dok se ljubite, mazite i trljate jedno drugo. Ovo malo smiruje uzbuđenje, omogućujući vam da i dalje budete intimni jedno s drugim dok produžujete seks."

3. Duža predigra

Brzina ima svoje vrijeme i mjesto, ali ako je postala uobičajena u vašem krevetu, vrijeme je da još jednom uživate u predigri.

Ako se odlučite za seks u vrijeme kada ni vi ni vaš partner ne žurite negdje, to znači da imate više vremena za predigru. Hope kaže: "Predigra bi trebala biti bitan dio seksa pa zašto ne biste zadovoljiti svog partnera prije odnosa. Neka 'sokovi' i krv poteku u sva prava područja kako biste oboje bili super uzbuđeni za glavni događaj."

4. Kreme i gelovi

Gelovi i kreme mogu smanjiti osjećaje koje osjećate tijekom seksa. Ako ste manje uzbuđeni, to odgađa vrijeme do vrhunca. Međutim, Hope kaže da će njihovo korištenje također utjecati na osjetljivost vašeg partnera pa imajte to na umu.

"Kada ste blizu kraju, možda ćete htjeti obrisati kremu ili gel kako biste pomogli svom konačnom vrhuncu", dodaje Hope.

5. Erotska masaža

Pojačajte uzbuđenje masažom. Hope objašnjava da je senzualnost i intimnost s partnerom 'ključ' za održavanje povezanosti. Ona kaže: "Dodavanje masaže uljima u vaš proces spolnog odnosa može biti sjajan način za istraživanje tijela jedno drugog i stvaranje dublje veze."

6. Seksi razgovor

Iako to nije za svakoga, ali 'prljavi razgovor' može pomoći u stvaranju napetosti i uzbuđenja prije glavnog događaja. Ako se ne osjećate pretjerano samouvjereno tako pričati, Hope predlaže lakši način: "Možete se oraspoložiti tako da svom partneru kažete što ćete mu učiniti i što želite da on vama učini. Komuniciranje o vašim seksualnim željama ne samo da povećava uzbuđenje, već gradi i povjerenje među vama."

7. Masturbirajte prije seksa

Muškarcima će masturbacija neposredno prije snošaja pomoći odgoditi ejakulaciju tijekom spolnog odnosa. Nacionalna zdravstvena služba Ujedinjenog Kraljevstva preporučuje da muškarci s preuranjenom ejakulacijom masturbiraju jedan do dva sata prije seksa.

Ne želite masturbirati? "Možete prakticirati masažu korijena penisa tako da trljate bazu penisa, gore-dolje ili kružnim pokretima, jer vam stimulacija korijena penisa može pomoći da duže izdržite tijekom spolnog odnosa", objašnjava Hope.

Najbolji položaji za produženje seksa

Žlica

Poza žlice je izvrsna za seks. Hope tvrdi da se par tako može usredotočiti na bliskost, a ne na požudu - što dovodi do bržeg klimaksa. "Žlica je jedan od najboljih položaja koji vam pomaže da duže izdržite jer penetracija nije preduboka i sprječava vas od pretjerane stimulacije", dodaje Hope.

2. Kaubojka

Hope objašnjava da ova poza pruža ženi veću kontrolu nad tempom i ritmom. "To znači da ona ima kontrolu nad zaustavljanjem bilo kakvih impulzivnih trenutaka koji bi mogli dovesti do bilo kakve rane ejakulacije. Ovaj položaj je savršen za više vremena za uživanje u seksu prije vrhunca."

3. 69

Produžite predigru simultanim oralnim seksom. Hope kaže: "Ovaj položaj vam omogućuje da se oboje usredotočite na oralnu stimulaciju i zadovoljstvo. U ovom položaju stavljate svog partnera u fokus, a ne samo na svoje zadovoljstvo", piše The Sun.

