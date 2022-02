Zabrinuti muškarac je počeo sumnjati da je homoseksualac jer mu se svidjelo kada mu je djevojka pružila analni seks: "počela me vrlo intimno milovati", rekao je muškarac.

Uživao je u analnoj stimulaciji, je li gej?

"Ja sam macho muškarac i brinem se da bih mogao biti gej. Kada sam se seksao sa svojom djevojkom, ona mi je počela vrlo intimno milovati guzu i doživio sam najintenzivniji orgazam u svom životu", napisao je 29- godišnji muškarac The Sunovoj stručnjakinji za veze.

Muškarac je priznao da bi najvjerojatnije odbio to milovanje da ga je djevojka prvo pitala. "Bilo je veliko uzbuđenje i šokiran sam načinom na koji je moje tijelo odgovorilo. Sada sam zabrinut jesam li zapravo gej ili biseksualac. Oduvijek su me privlačile samo žene, znači li to da sam cijelo vrijeme sve duboko skrivao u sebi?", pitao je.

Na ovu situaciju Deidre mu je odgovorila da svatko može uživati u analnoj stimulaciji tijekom seksa. "Bilo da je homoseksualac, biseksualac ili heteroseksualac. Analna stimulacija može dati vrlo intenzivan osjećaj jer je anus prepun osjetljivih živčanih završetaka, od kojih su neki povezani s genitalijama. Postoje, međutim, neke osnovne smjernice koje treba slijediti. Na primjer, koristite puno maziva, provjerite je li područje čisto i prakticirajte siguran seks", savjetovala je Deidre ovog zabrinutog 29- godišnjaka.