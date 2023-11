The Sunovoj kolumnistici Deidre Sanders javila se utučena žena (58) koju je suprug (65) prevario s muškarcem. No, on za sebe tvrdi da nije homoseksualac, a povrijeđena žena ne zna što da radi.

"Prije pet godina uhvatila sam svog supruga kako našem muškom čistaču prozora šalje golišave fotografije i proste poruke. Umjesto isprike, moj muž se nasmijao i rekao da je to samo šala. Ali nije mi bilo smiješno. Na kraju je priznao da su bili u vezi šest mjeseci", otkrila je žena.

Ona dalje tvrdi da je mislila da su ona i suprug sretni sve dok nije slučajno našla te poruke koje je slao svom tajnom ljubavniku.

"To me je jako potreslo. Što je još gore, okrivio je moju fibromijalgiju kao izgovor za svoju aferu. Kad je istina o njihovoj vezi izašla na vidjelo, prekinuo ju je i uvjerio me da želi samo mene. Oprostila sam mu, ali on je od tada izbjegava biti intiman sa mnom", požalila se žena.

'Inzistira da nije homoseksualac'

Suprug je odbija kad god ona želi voditi ljubav, iako tvrdi da je uvijek tu za nju.

"U rijetkim prilikama kada konačno vodimo ljubav, on ne može postići orgazam. Posjetio je svog liječnika, koji je rekao da je njegov problem psihički. Na koncu mi je suprug priznao da me više ne želi", otkrila je shrvana žena.

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock Shrvana žena na suprugovu mobitelu pronašla je proste poruke koje je slao drugim muškarcima i jednoj ženi.

Ona je pregledala poruke na njegovom mobitelu dok je on bio u garaži te je našla zaista svašta.

"Bilo je više prostih poruka između njega i različitih muškaraca, kao i jedne žene. Otrčala sam u garažu da to raščistim s njim. Opet mi je rekao da je to samo šala. To sve jako šteti mom zdravlju. Imam višak kilograma, depresivna sam i uzimam lijekove. Rekla sam mužu da se želim iseliti, ali on stalno govori da me voli. Inzistira da nije homoseksualac. Ne znam što da radim", otkrila je nesretna žena.

Deidre je odgovorila:

"Bez obzira je li heteroseksualac, homoseksualac ili biseksualac, ne bi smio varati, a nijedna veza ne može preživjeti bez povjerenja. Neki muškarci imaju poteškoće s erekcijom nakon afere jer se osjećaju jako krivima.

No, suprug vam je rekao da ga više ne privlačite, što sugerira drugi razlog. Nije u redu očekivati ​​da ostanete u braku u kojem nema intimnosti.

Morate istražiti zašto on nastavlja s varanjem i možete li doista krenuti naprijed. Terapija bi vam pomogla razotkriti što se zapravo događa u vašem braku."