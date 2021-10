Korisnica TikToka @eveculling savjetuje djevojkama da se poseksaju na prvom spoju, a za to, tvrdi, postoji dobar razlog. U viralnom videu otkrila je kako je ona tjednima upoznavala momka i bili su na 15-ak spojeva prije nego što su odlučili imati spolni odnos.

Nakon prvog seksa je ostala toliko šokirana prljavim govorom svoga partnera da ga je odmah nogirala. „Rekao je najmanje seksi stvar koju je mogao“, dodaje ona.

"U redu, ekipa, reći ću vam zašto je važno seksati se na prvom spoju - saslušajte me“, najavljuje Eve i nastavlja: "Dakle, nedavno sam se viđala s tim tipom, krenuli smo polako, vjerojatno smo imali 10-15 dejtova prije nego što smo se poseksali. Prije toga sam ga pitala voli li što u seksu, ima li kakvih fetiša. Rekao je: 'Ne, nemam baš nikakvih kinkova, ništa neobično.“

Sve je bilo u redu, a onda je počeo pričati...

"Kad smo se bacili na posao, isprva je bilo u redu. Njegov penis je bio u redu, on je bio u redu, a onda je počeo prljavo pričati“, kaže. "Znam što mislite, prljavi razgovori su seksi, prljavi razgovori su vrući - potpuno se slažem, ali ovaj čovjek nije govorio tipične stvari… Mogao je reći bilo što drugo osim onoga što je rekao. Dopustite mi da vam ovo odglumim, u redu, ja sam on: 'Da, da, želiš li zatrudnjeti? Da, želiš li da u tebe stavim dijete tako da svi znaju da si moja, želiš zatrudnjeti?'", prepričava.

Uzrujana, djevojka je odmah je ostavila tipa. Kaže: "Nisam netko tko bi ismijavao tuđe kinkove, ali koji ku*ac? Pitala sam te o tvojim fetišima, nisi mislio da bi mi to trebao reći? Ne kažeš to nekomu usred seksa. To je najmanje seksi stvar koju si mogao reći", kaže i nastavlja: "Također, tada je rekao: 'Odgovori, odgovori, reci nešto'. Što dovraga želiš da kažem? 'Da, hoćeš li platiti moj pobačaj? Želiš biti samohrani otac, da?' Što dovraga?“ govori Eve i dalje u šoku.

'Nemojte reći da vas nisam upozorila'

Otkrila je da ga je ostavila odmah nakon toga, dodajući: "Mjeseci upoznavanja, zbližavanja, građenja povjerenja – sve je palo u vodu“, Ističe kako je to glavni razlog da se ne čeka sa seksom.

"Seksajte se na prvom spoju. Nemojte reći da vas nisam upozorila. Nema na čemu." Post je preplavljen s gotovo 50 tisuća komentara.

"Postoji razlika između prljavog govora i zastrašujućeg govora", našalio se jedan komentator. Drugi je zadirkivao: "To nije prljavi govor nego prijetnja."

Druga korisnica je napisala: "Bit ću iskrena, zamolila bih ga da prestane. To bi me osušilo poput pustinje Sahare. Ne sramim se, to bi za mene bilo isključenje."

Treći je utvrdio: "Žao mi je što vam moram reći, ali ovo je najčešći prljavi govor", dok je drugi inzistirao na tome da se radi o velikom znaku upozorenja.