YouTube blogerica Areielle Scarcella okupila je grupu ljudi kako bi raspravljali o tome kako biseksualci vide razlike u seksu s muškarcima i ženama. Biseksualke kao glavnu razliku vide to što u odnosima sa ženama mogu biti dominantne, dok u heteroseksualnim odnosima muškarci preuzimaju tu ulogu.

A evo što su ispitanice i ispitanici govorili "Žene su bolje u ljubljenju, one se različito ljube od muškaraca. Iako mi seksualno više odgovaraju muškarci, žene se manje monotono ljube, mijenjaju ritam i odlično prepoznaju partnerove znakove", kaže žena.

"Muškarci više izražavaju što žele, točno govore "volio bih da napraviš to i to, ja ću ti sada ovo... To znatno olakšava stvari i opušta drugu stranu, ali i doprinosi boljem seksu. Žene pak prepuštaju muškarcu vodstvo i neće previše govoriti, osim da se nastavi s nečim što im odgovara", kaže muškarac.

"Žene imaju jači libido, suprotno predrasudama. U vezi sa ženama, one su htjele više seksa nego muškarci. (kaže žena)

Muškarci također mogu biti nježni, a ponekad su u seksu muškarci bili nježniji sa mnom nego žene, posebno dodirujući dijelove koji oni nemaju - poput grudi i vagine", kaže žena.

Kod oralnog seksa, nema neke razlike u spolu, mislim da se te vještine razlikuju od čovjeka do čovjeka. No, žene puno bolje diraju vaginu, valjda zato što je dobro poznaju, ističe djevojka.