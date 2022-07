Imamo izraze kao što su rim job ili fisting, ističe studija – ili, ako vam je draže, analingus i brahioproktična erotika – ali do sada nema naziva za neka od najčešćih ugodnih analnih iskustava za žene. A čak i da postoje takvi izrazi, možda ne bismo znali za njih, budući da autori napominju da se gotovo sve informacije o analnom seksu tiču mogućih rizika ili stigme povezane s penetracijom penisa, te različitim načinima na koje bi žene mogle mogle biti prisiljene na to i koliko im je to neugodno.