2. Heterofleksibilnost Ako su nas posljednje dvije godine nečemu naučile, to je da je život prilično neizvjestan i naše je pravo da se fokusiramo na svoje želje. Razumijevanje ženske želje i orgazma su sve veći fenomen. Naše razumijevanje seksualnosti se razvija, važan dio osobnog odnosa s vlastitom senzualnošću i užitkom je istraživanje različitih aspekata vašeg seksualnog života. Dakle, ako se identificirate kao "uglavnom strejt", ali povremeno vas privlači isti spol, romantično ili seksualno ili oboje, prihvatite to. Seksualnost postoji u različitim oblicima i dok neki ljudi vjeruju da etikete nisu od pomoći, za druge doista mogu biti. Svaka heterofleksibilna osoba je drugačija, a njihova iskustva mogu izgledati drugačije. Zajedničko im je da vam pomažu da shvatite sebe, a to je itekako dragocjeno i vrijedno istraživanja.