3. Poza žlice: Što je to: intimni seksualni položaj u kojem oboje ležite na boku, a žena je ispred. Parovi grle jedan drugoga. Što to otkriva o vašoj osobnosti: Barbara kaže da ako je žlica vaš omiljeni seksualni položaj, vjerojatno volite uvjeravanje i ljubav. "Ponekad možete biti sramežljivi i radije ne želite biti u središtu pozornosti u društvenim okruženjima", nastavlja ona. Seksualni guru dodaje da su šanse da ste prirodno strastvena i osjetljiva osoba koja cijeni dugotrajnu vezu. "Imate i brižnu stranu i pažljivi ste prema ljudima koji vam najviše znače. U konačnici želite da vas vaši voljeni njeguju. Također cijenite opuštanje u svakodnevnom životu", kaže ona. A prema Barbarinim riječima, muškarci koji vole položaj žličice brinu o svojim partnericama. "Jednostavno rečeno, oni također žele da se osjećaju dobro i dosegnu veliki O. Ali to također može ukazivati ​​na to da ste malo lijeni u određenim područjima svog života. To je zato što po prirodi poza žlice ne zahtijeva puno truda", objašnjava ona. Međutim, ona upozorava: "Iako poza žlice ima mnoge prednosti, oboje se morate uključiti u različite stilove seksa i truditi se/paziti na potrebe jedno drugoga, inače bi jedno od vas moglo shvatiti da je ono drugo previše potrebno ili jednostavno samo lijeno te ćete uskoro biti odbačeni.”