Srpski seksolog i urolog Aleksandar Milošević gostovao je u jednoj emisiji na K1 televiziji gdje je govorio o gledanju porno filmova, ali i o tome što se događa kada muškarac ima preveliki penis.

Ispričao je sve o jednom slučaju koji mu se dogodio relativnonedavno.

"Skoro, prije četiri, pet mjeseci, došao je momak koji ima relativno veliki penis - 17 do 18 centimetara, a djevojka je normalno građena. Oni se vole, dolaze i imaju problem - on ne može doživjeti ejakulaciju ako ne stavi cijeli penis u vaginu. Kada stavi cijeli penis, nju boli. Ona ne može doživjeti orgazam", objasnio je urlog.

Smanjenje penisa

Milošević je objasnio da zdravstvena institucija u kojoj radi ima tim psihijatara koji se bavi takvim problemom, prenosi srpski Informer.

"Mi imamo tri psihijatra i puštamo parove da prođu kompletnu psihijatrijsku analizu, uvjeravamo njega da nađe drugu koja će moći primiti njegovih 17-18 centimetara. Oni su uporni, vole se. Što onda? Onda kirurški smanjimo penis. Nemamo drugo rješenje", rekao je Milošević.

Objasnio je kada je masturbacija razlog za brigu, a gledanje porno filmova problem koji se mora liječiti. Sve zavisi od toga koliko imate godina, objašnjava.

"Masturbacija je jedan proces koji nije nenormalan, ali samo ako to nije jedini način zadovoljavanja svoje želje. Ako su žene više počele gledati pornografski sadržaj, to govori o tome da njima fali malo tog erotskog naboja, što je i logično ako gledamo hormonski. One nemaju testosteron, imaju estrogen. Uopće nisam iznenađen što žene sve više koriste erotsku filmsku industriju kako bi pokušale pratiti muškarce koji su već prirodno obdareni testosterenom i imaju nagon koji žene nemaju. Točnije, nemaju ga u tolikoj mjeri", rekao je i dodao:

"Kod žene je to gašeno stotinama godina unazad. Vidite slike žena iz srednjeg vijeka, sve su djevice. Prema tome, ženska seksualnost je čak bila osuđena tada. Žene imaju puno veću seksualnu moć od muškaraca. Žena može masturbacijom doživjeti orgazam za 2,5 minuta, a muškarcu treba 4. Žena može doživjeti više orgazmički seks, a muškarcu treba puno vremena da dođe do drugog seksa. Poslije prvog orgazma uključuje se progesteron. To je muški hormon. Žena kad ga dobije, ona i dalje ne gubi želju za seksom. Muškarcu treba vremena da prođe progesteronska faza", kazao je.

Kada je gledanje porno filmova problem?

"Ako gledaju porno filmove kada imaju 50 i 60 godina, u emotivnom odnosu ne škripi ništa. Ako gledaju porno filmove u 20. i 30. godinama, onda škripi sve. Suština je da porno filmovi utječu vrlo negativno na mlade ljude koji tek trebaju graditi svoju seksualnost. Starijima treba dodatna stimulacija i zato nije problem ako ih oni gledaju. Prošli su tu edukaciju i njima često treba dodatna stimulacija da bi mogli nastaviti. Žena uči preko porno filmova, muškarac dobiva stimulaciju i ako zajedno nisu sami uspjeli naći stimulacije, treba im pomoć", zaključio je urolog.