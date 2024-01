Stručnjakinja za muško-ženske odnose Jana Hocking, otkrila je jednu tajnu o muškarcima.

Rekla je da joj šalju privatne poruke na društvenim mrežama kako bi joj ispričali svoje seksualne egzibicije, a mnogi su otkrili da su se pokušali spetljati s istim spolom. Unatoč tome što muškarci tvrde da nisu gej, bili su intimni sa svojim prijateljima dok su bili "pijani", "napaljeni" ili "iz zezancije", ali to najvjerojatnije neće priznati svojim partnericama.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Muškarci eksperimetiraju s istim spolom

38-godišnja sekspertica iz Australije rekla je: "Zašto su ovi muškarci tako 'skriveni u ormaru'? Zato što ste vi 'zatvorene knjige'. Koliko puta sam bila na pijankama sa ženama i razgovor bi započeo ovako: 'Pa, spetljala sam se sa Sarom prošlog vikenda', ili 'Da, prevarila sam djevojku, bilo je zabavno, ali nemoj misliti da je to za mene', ili 'Imala sam trojac prije'. To se zapravo ne računa kao nešto šokantno jer smo mi žene - 'otvorena knjiga'. Ne možemo čuvati tajnu da bismo se spasile, a i zašto bismo? Danas nije skandal ako se spetljate s prijateljem. S druge strane, muškarci to 'drže pod ključem' poput prljave tajne. Pa ipak, mnogi od vas to rade."

Foto: Instagram Foto: Instagram

Jana kaže da joj je žao što još uvijek postoji toliko stigme oko istraživanja vlastite seksualnosti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Suprotno uvriježenom mišljenju, eksperimentirati možete kako bi vidjeli hoće li vam se svidjeti, a da se zapravo ne etiketirate. Ukratko, ništa vas ne bi trebalo spriječiti da se dobro zabavite kada su u pitanju dvije odrasle osobe koje se slažu. Život je prekratak da bi se skrivali.

Jana je dodala: "Nije skandalozno, nije revolucionarno, a u idealnom svijetu bilo bi lijepo prihvatiti svakoga onakvog kakav je. Bez obzira na njihove seksualne sklonosti", piše Daily Star.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

POGLEDAJTE VIDEO: Gosti u studiju: 'Zašto bih skrivao da sam kršćanin i da sam gej?'