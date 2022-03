Model OnlyFansa i majka dvoje djece Daisy otkrila je da je seks s njezinim mužem više iz potrebe nego zbog uživanja jer se seksaju samo kako bi pravili bebe.

Seksaju se samo da bi ona zatrudnjela

Većina ljudi se seksa sa svojim partnerima iz zabave. Međutim, jedna manekenka OnlyFansa otkrila je da je njezin seks više iz nužde nego uživanja za nju i supruga. Manekenka, poznata samo kao Daisy, otvoreno je za Daily Star govorila o svojoj vezi, priznajući da ona i njezin muž "imaju seks samo da bi zatrudnjeli".

Daisy, koja zarađuje tisuće svaki mjesec prodajom svojih trudničkih fotografija i videa na OnlyFans platformi, sa suprugom se ne zabavlja u spavaćoj sobi, već s dečkom, jer priznaje da su ona i njezin partner u otvorenoj vezi.

Objašnjavajući situaciju, Daisy, koja ne pokazuje svoje lice na internetu, rekla je: "Moj muž je aseksualan pa nemamo spolne odnose osim ako se ne radi o razmnožavanju. Ali moj seksualni nagon je porastao otkako sam trudna."

Naime, Daisy, koja uskoro planira imati treće dijete, priznaje da takav odnos s mužem može biti "malo neugodno na kraju". Ipak, rekla je kako ona i njezin dečko postaju "ekstra kreativni" kada su u pitanju pozicije koje koriste.

Daisy, koja je trenutno majka dvoje djece, priznala je da je prvu trudnoću bila "jadna" i rekla je da se uopće nije osjećala seksi. Međutim, račun na OnlyFansu, koji je pokrenula tijekom svoje druge trudnoće, pomogao joj je da se osjeća poželjnijom.

Trudnoća je 'glavna stvar' na OnlyFansu?

"Otvorila sam OnlyFans profil tijekom pandemije, ali sam nakon mjesec dana saznala da sam trudna", rekla je. "Mislila sam da ću morati odustati jer to nitko ne želi vidjeti, pa sam objavila jednu sliku i rekla svojim obožavateljima da zatvaram profil.

Ipak, dobila sam toliko pozitivnih povratnih informacija - toliko je momaka reklo da je to nevjerojatno i zamolili me da nastavim s tim, pa sam i to i učinila. Zapravo mi je pomoglo da dobijem još više pretplatnika nego što sam imala prije", rekla je.

Daisy priznaje da objavljuje golišave slike, no nikada javno ne pokazuje svoje lice. Obožavateljima je otkrila svoje lice privatno, uz naknadu, no na fotografijama na kojima je otkriven njezin identitet ostaje potpuno odjevena.

Daisy je komentirala: "Ako netko želi platiti 100 dolara za selfie, gdje sam potpuno odjevena, ja to činim. Prodala sam ih oko 400-500. Ipak, jednostavno to ne povezujem s golotinjom.

'Mislim da je to biološke naravi'

Uz golišave slike, Daisy kaže da je ljudi često žele vidjeti kako pokazuje svoje strije i maže trudnički trbuh losionom. "Žele znati imam li žgaravicu ili koliko sam se udebljala", rekla je. "Vole čuti o bilo kakvim grčevima ili borbama tijekom trudnoće, to je jako popularno", komentirala je Daisy.

"Mislim da je to biološke naravi jer su muškarci stvoreni da žele praviti bebe", rekla je. "To je također zanimljiva stvar jer se trudnoća obično ne doživljava kao superseksualna tema, pa im je to intrigantno.

60% mojih obožavatelja kaže da nisu imali pojma da će ih privući trudnoća, to je nova stvar. Samo mislim da je to dio našeg DNK", zaključila je zvijezda OnlyFansa.