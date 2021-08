Hrvatica Sara (30) otvorila je dušu i za Story.hr ispričala što je doživjela kada su ona i njezin dečko Luka prihvatili poziv svojih dobrih prijatelja na ono što je trebalo biti ležerno druženje u Zagorju.

"Anu i Marka dugo smo poznavali i bili smo jako dobri prijatelji. Iako smo bili poprilično bliski i otvoreni, nikada nam nisu dali ni naslutiti da imaju želju za svinganjem, niti smo ja i Luka ičim dali naslutiti da bismo tako nešto voljeli isprobati. Jednog su nas dana pozvali na vikend u njihovu novu vikendicu u Zagorju", započela je svoju priču Sara.

Budući da su se posjećivali puno puta prilikom raznih odmora, 30-godišnjakinja napominje kako nije bilo razloga da ona i dečko ne prihvate prijedlog. Kada su stigli u vikendicu, sve se činilo potpuno normalnim...

"Večerali smo, uživali u glazbi i izležavali se u vrtu s pogledom na netaknutu prirodu. Kada je pala noć, ušli smo u kuću i nastavili druženje. U jednom me trenutku Marko pozvao da mu pomognem odabrati vino. Otišli smo do podruma, a Luka i Ana su ostali u dnevnom boravku. Dok sam razgledavala kolekciju vina,osjetila sam Markove ruke oko svoga struka. Snažno me privukao k sebi i počeo ljubiti po vratu, dodirujući mi grudi", opisala je Sara.

Zatekla dečka u klinču s prijateljicom

Šokirana njegovim ponašanjem, ona ga je odgurnula i otrčala natrag u boravak s namjerom da se pravi kako se ništa nije dogodilo. U tom trenutku, kako kaže, još nije shvaćala da bliski prijatelji žele podići njihov odnos na jednu višu razinu.

"Pomislila sam da mu se jednostavno sviđam i da je pokušao iskoristiti trenutak kada smo ostali sami. No, prevarila sam se. Kada sam se vratila u boravak, ugledala sam Luku kako sjedi na kauču, bez majice, i Anu kako ga ljubi po prsima. Luka je očigledno bio iznenađen što me vidi i u tom me trenu uhvatio izniman bijes. Stajala sam kao ukopana, iznenađena svime što se upravo dogodilo", kazala je Storyjeva sugovornica.

Prije nego što je išta uspjela reći, do Sare je došla njezina prijateljica. Nježno ju je primila za lice i počela je strastveno ljubiti. Osjećaje bijesa i ljutnje nakon toga Anina poteza zamijenio je osjećaj uzbuđenja.

"Njezini su me dodiri i poljupci napalili kao nikad u životu. Počela mi je otkopčavati košulju i milovati grudi, a nedugo nakon toga pale su i hlače. Priuštila mi je najbolji oralni seks koji sam ikada doživjela i u gotovo par sekundi me dovela do vrhunca. Toliko sam bila uzbuđena i napaljena da sam joj odmah poželjela vratiti istom mjerom. Skinula sam i ja nju i počela je ljubiti i lizati", priznala je Sara.

A onda se prebacila i na njezina dečka

Kako kaže, uopće se ne sjeća reakcije svoga dečka jer je u tom momentu bila doslovno izvan sebe. Potpuno se prepustila nagonima i uživanju.

"Imala sam osjećaj kao da sam u nekom filmu i kao da sam pod utjecajem droga. Užitak koji sam priuštila Ani samo me dodatno napalio i u samo tih nekoliko minuta nestao je sav bijes koji sam nedugo prije toga osjećala. Kada je i Ana doživjela vrhunac, iza sebe sam ugledala Marka. Podignuo me i privukao k sebi. Primio je moju bradu, duboko me pogledao i rekao: ''Želim osjetiti njen okus', misleći pritom na Anu", rekla je Sara.

"Počeo me ljubiti i dirati, a mene je obuzela luđačka želja da ga osjetim u sebi. Spustila sam se na pod i potpuno mu se prepustila. Dok smo bili u doggyju, gledala sam kako Ana oralno zadovoljava Luku. Potpuno izvan sebe od uzbuđenja, svom sam se snagom nabijala na Marka. Bio je to najintenzivniji, najluđi, najnevjerojatniji seks koji sam ikada iskusila. Ponašali smo se doista poput životinja", dodala je 30-godišnjakinja za Story.

Iako su ih Ana i Marko još nekoliko puta pozivali k sebi na vikend, Sara i Luka nisu se odazvali. To jedno iskustvo bilo im je dovoljno te nisu imali potrebe ponoviti išta slično. No, svaki put kada se sjete te vatrene noći, napale se u rekordnom roku i uživaju u seksu sa smiješkom na licu.