"Kad smo stigli na set, dočekala nas je simpatična starica. Otišli smo do producenta i pitali ga gdje je djevojka s kojom snimamo, a on je rekao 'Oh, zar niste vidjeli Eileen kad ste ušli?. Rekao sam 'O, to je djevojka?' Pogledali smo se i moj prijatelj je rekao 'Neću to raditi', ali ja sam rekao 'Vozili smo se satima do seta, idemo samo to obaviti'", ispričao je Keiran.