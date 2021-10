Reditovac iz Hrvatske je postavio pomalo filozofsko pitanje, no kroz raspravu se ispostavilo da je pitanje ponukano poprilično primarnim motivima.

"Mislite li da veze zahtijevaju previše posla i da se u većini slučajeva ne isplate?“, pitao se i odmah dobio protupitanje.

'Neću ti ja raditi cost benefit života'

„Cijeli život zahtijeva puno rada i truda, na kraju umreš. Isplati li se?“, odgovorio je korisnik, pojašnjavajući „Usporedba je na mjestu. Ne implicira samo izbor između života i smrti. Implicira i sve one stepenice između. Isplati li se školovati ili je bolje žraditi low income poslove? Isplati li se biti pošten ili po imoćanski? Isplati li se biti u vezi ili ne? Ti si taj koji odlučuješ što se tebi isplati, ne ja. Neću ti ja raditi cost-benefit analizu tvog života…“.

Drugi su istaknuli kako je odgovor u samom njegovom pitanju „Ako misliš da ti veza zahtjeva previše posla, nemoj bit u vezi“ „Čim moraš pitati…“. jasno su mu poručili, dok je bilo i onih koji su bili nešto rječitiji.

'Kad si u dobroj vezi, nemaš osjećaj da se trudiš'

"Zahtijevaju trud, naravno, ali s odgovarajućom osobom u vezi se taj trud itekako isplati. I veze i soliranje imaju svoje pros/cons, ali dugoročno gledajući, mislim da je život ugodniji u kvalitetnoj vezi. Kako pronaći kvalitetnu osobu za vezu je sasvim druga problematika“, mudruje jedan HrRedditovac. "Kad si u dobroj vezi ni nemaš osjećaj kao da se išta posebno moraš truditi."

No poantu je tek pogodio HReditovac koji je pitao što uopće želi od veze. "Ovisi zašto ideš u vezu; ako je zbog seksa onda plati nekome i gotovo. Ako je zbog toga da se skrasiš s nekim i dobiješ djecu onda se isplati.", poručio je.

'Jednom sam platio 1500 kn, sve je radila'

Odgovor autora originalnog posta odveo je raspravu u sasvim drugom pravcu

"To sam i mislio da se ne isplati jer mi je samo stalo do seksa. A za to su bolji pornići i ku*ve“, rekao je. Ubrzo je odgovorio i na pitanje koje se nameće samo od sebe nakon takvog odgovora – ima 26 godina.

Kad su ga pitali: „Zakaj bi plaćao seks kad ima toliko likova i ženski koje se nude na izvol'te“, podijelio je svoje iskustvo: "Ja sam bio s jednom ku*vom za 1500 kn koja ti radi što god poželiš i daje u sve rupe. Isplati se definitivno.“

Potom se povela rasprava oko toga je li bolje otići s nekim na piće ili platiti provod, o tome kako je ženama puno lakše, kao i kako introvertima nije baš lako naći nekoga...