OD KAUBOJKE DO ŽLICE / Ako ste osuđeni na auto, ove poze svakako želite isprobati: O, da, seks može biti prilično vatren!

Možda mislite da se samo tinejdžeri seksaju u autu, a da odrasli to ne rade. No, to nije istina. Iako seks u automobilu doista može biti vruć i sparan (sjetite se one scene iz Titanica), on predstavlja neke probleme zbog ograničenog prostora. Sve se svodi na položaje. Morate imati seks u položajima koji zahtijevaju najmanje prostora. Donosimo vam deset poza za seks u automobilu koji će vaše iskustvo učiniti boljim od seksa u krevetu.