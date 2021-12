Fellatio je seksualna predigra u kojoj se muškom partneru pruža spolni ugođaj oralnim putem, no posljedice svih "uzbuđenja" mogu biti pomalo problematične.

Sperma ima pozitivan utjecaj na mentalno zdravlje?

Za one kojima je pod normalno zadovoljavanje muškog partnera oralnim putem, većinom se nađu u nedoumici - progutati ili pljunuti spermu? Stoga je dobra ideja pročitati što znanost kaže o tome. Studija objavljena 2002. godine pokazala je da neki od hormona u sjemenu mogu imati pozitivan utjecaj na mentalno zdravlje, piše IFL znanstveni portal. Međutim, u ovom istraživanju radilo se o seksu između partnera, a ne o oralnom zadovoljavanju.

Prema autorima, utvrđeno je da su žene koje su imale nezaštićeni spolni odnos imale niže rezultate depresije od onih koje su koristile kondome. Trebat će još mnogo istraživanja prije nego što se takav učinak može potvrditi, iako znanstvenici ističu da sperma sadrži niz spojeva koji poboljšavaju raspoloženje poput oksitocina i serotonina, a koji su se mogli otkriti u krvi trudnica.

Pljunuti ili progutati?

Međutim, teško je reći hoće li se isto dogoditi i nakon gutanja sperme, ali koliko god vrijedi, muški ejakulat sadrži oko 5000 miligrama proteina na 100 mililitara, kao i prilično zdravu dozu cinka i male količine vitamina C, magnezija i kalija, piše IFL. Stručnjaci savjetuju da bi svakako bilo bolje da se dnevna doza hranjivih tvari uzima iz "prave" hrane, međutim ne ističu da je gutanje sperme štetno.

Osim nutritivnih vrijednosti, sperma također sadrži antioksidans zvan spermicida, za koji se pokazalo da usporava proces starenja u stanicama. Taj se učinak pripisuje očiglednoj sposobnosti spermicida da regulira proces staničnog recikliranja poznat kao autofagija, iako se čini malo vjerojatnim da bi se takva korist mogla postići oralnim seksom. Za osobe koje vole pružati partnerima oralno zadovoljstvo dobra je vijest da se može znatno smanjiti rizik od zaraze spolno prenosivim bolestima, kao što su HIV, herpes ili hepatitis.

Prijenos spolnih bolesti

Naravno, takve se bolesti i dalje mogu prenijeti čak i bez gutanja, a veća je vjerojatnost da će do infekcije doći ako osoba koja obavlja oralni seks ima posjekotinu ili otvorenu ranu u ili oko usta. Pljuvanje sadržaja može se preporučiti onima koji pate od alergije na ejakulat, poznate kao preosjetljivost na humanu sjemenu plazmu (HSP). Uzrokovana određenim proteinima dobivenim iz prostate, HSP preosjetljivost može izazvati niz problema koji se tiču i nezaštićenog spolnog odnosa. No, na sreću, takvo je stanje vrlo rijetko. Dakle, kada dođe do toga, i pljuvanje i gutanje imaju svoje prednosti i nedostatke, i savršeno je razumno donijeti odluku na temelju osobnih preferencija.