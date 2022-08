Kako bi pružila alternativu mainstream pornografiji koja nosi sa sobom više štete, nego koristi iskrivljujući pravu sliku o seksu, Lily Sparks pokrenula je Afterglow Eduporn stranicu na kojoj spaja pornografiju sa seksom i objavljuje edukativne videe iz ovog područja. "Htjela sam biti promjena koju želim vidjeti u svijetu.

Pornići koji nas uče seksu

"Čak 50 posto žena ne dostiže orgazam tijekom seksualnog odnosa, a 60 posto ljudi nije zadovoljno svojim seksualnim životom. Ni sama nisam do 24. iskusila orgazam", otkriva osnivačica Afterglow Eduporna na Linkedinu. "Pojma nisam imala kako slušati vlastito tijelo ili tražiti od partnera da mi radi što me uzbuđuje", izjavila je za Men's Health, prisjećajući se kako bi mu tada svoje želje pokušala predočiti puštajući mu porniće u kojima glumci rade ono što bi ona htjela, ali ne baš onako kako bi htjela...

"No, kada bih otišla na mainstream porno stranicu, ti su videi pokazivali tek djelić onog što želim i pokazivali seks u najužem mogućem smislu, a on je puno, puno više". Na Afterglow Edupornu koji je lansirala u ožujku, možete pronaći senzualne masaže, načine kako se ponovno osjećati seksi nakon porođaja, kako prakticirati seks ukoliko ste u invalidskim kolicima i još mnogo toga. "Dobivam puno odličnih povratnih informacija od žena diljem svijeta", dodaje Sparks.



Nije jedina koja se bavi novim žanrom pornografije, a koji uključuje i etički aspekt seksa. Erika Lust je redateljica i producentica porno filmova već 20-ak godina, a paralelno vodi i svoju stranicu XConfessions na kojoj možete pronaći uratke pod nazivima Female Ejaculation, The Art of Spanking te Tips and Tricks for Licking Clits. "Mnogi ljudi, osobito muškarci, nemaju pojma o različitim načinima na koje se može stimulirati klitoris ili pak vjeruju kako je ženska ejakulacija mit", kaže Erika otkrivajući zbog čega se posvetila upravo seksualnoj edukaciji koja za cilj ima isključivo žensko zadovoljstvo.

Zamišljao sam kako se rugaju mom prosječno velikom penisu

Seksualni terpaut iz New Yorka Kenneth Play u svom se poslu svakodnevno susreće s klijentima koji imaju poteškoća u intimnom životu, zbog čega je odlučio iskoristiti najpopularniji svjetski porno kanal u edukativne svrhe pa od 2018. na Pornhubu objavljuje videe koji su seks tutorijali. "Kada sam postavio prvi video na Pornhub bio sam jako prestrašen. Zamišljao sam kako se stranci rugaju mom prosječno velikom penisu i nisam bio siguran hoću li moći podnijeti tu razinu ismijavanja, osobito kada sam na Pornhubu bio pozicioniran kraj čudovišno velikih penisa", iskreno će Kenneth.

No, ljudima je bilo puno više stalo do vještina koje je demonstrirao, nego do toga kakav je bio u usporedbi s ostalim glumcima na stranici. Danas njegov video o squirtanju u kojem točno opisuje što radi prstima i rukama kako bi ženu doveo do ejakulacije, ima nevjerojatnih osam milijuna pregleda. Za usporedbu, najgledaniji drugi video na ovom kanalu ima ispod milijun pregleda.

"Iako su moji videi prije svega edukativni, oni su i seksi. Mnogi koji su ih vidjeli, rekli su mi da ih uzbuđuju te da ih vole gledati sa svojim partnerima ili masturbirati na njih. Osobito žene. Iako su prije svega namijenjeni muškaricma, Play kaže da čak 35 posto njegove publike čine žene. Razlog je taj što mogu jasno pokazati svojim partnerima što žele i kako da to naprave. "Ženama nije uzbudljivo objašnjavati partnerima što da rade pa im radije pošalju link na moj video i kažu: 'Hoću isto što ona dobiva'".

"Na koncu, kada želimo naučiti bilo koju drugu vještinu poput pečenja kolača ili vožnje bicikla, pogledat ćemo tutorijale na YouTubeu. Zašto bi bilo drugačije sa seskom", zaključuje Lily Sparks s početka teksta.