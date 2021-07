Nakon 17 godina dijeljenja kreveta s istim muškarcem i teške rastave, Britanka Sally Hope napokon si je dala dopuštenje da se prepusti užitku pod vlastitim uvjetima.

Otvorila je profil na Tinderu i u opisu napisala da je samohrana majka koja "traži zabavu koja ne uključuje djecu", otkrila je za The Sun. Nekoliko godina ranije osjećala je sram i krivnju kada bi se usredotočila na svoje iskustvo, a danas, tri godine nakon razvoda želi seks, točnije puno divljeg, sretnog i bezbrižnog seksa. To je bio početak oslobađajućeg putovanja.

Udala se zbog grižnje savjesti i vjere

Tijekom dvije godine bila je s muškarcima koje prije ne bi ni pogledala, isprobala je razne nove stvari i naučila voljeti svoje tijelo.

"Seks poslije razvoda nije mogao biti u većoj suprotnosti s mojim prijašnjim seksualnim iskustvima", tvrdi Hope.

Izgubila je nevinost s 18 godina, s muškarcem koji joj je kasnije postao suprug. Iako je uživala u prvom iskustvu, kao velika vjernica mislila je da ide protiv kršćanskih načela jer nije bila u braku. Osjećala je sram i grižnju savjesti.

"Moj suprug je imao nešto ležerniji pristup, no moj unutarnji konflikt bio je toliko jak da smo se vjenčali kada smo imali 21 godinu kako bi legitimizirali naš seksualni život. Iako sam voljela supruga, zapravo sam se udala za njega jer smo se već seksali", otkrila je Sally.

Sada se pita je li to osudilo njihov seksualni život na propast od samog početka. Shvaća da nisu bili dobar par i da je njihov seks bio poprilično dosadan, no ne krivi supruga za to.

"Svaki put kada bi isprobali nešto donekle avanturistički, osjećala sam krivnju, misleći kako to Biblija ne bi odobrila. Samozadovoljavanje sam smatrala grijehom", rekla je.

Seks nije grijeh

Njihova je veza u međuvremenu propadala i počeli su se udaljavati. Razveli su se 2014. kada je Sally imala 35 godina. Isprva je pokušala održati život svojih sinova održati stabilnim i mislila je da je više nema seksualne nagone.

Kako je vrijeme prolazilo i uvjerila se da su blizanci dobro, vratila joj se želja za seksom. Počela se samozadovoljavati i maštati o raznim scenarijima. I ovoga je puta osjećala krivnju, no odlučila je nešto poduzeti. Pročitala je Bibliju i tražila dijelove u kojima se spominje seks kao grijeh, što naposljetku nije uspjela pronaći.

"Osjećala sam se kao da mi je netko dao dopuštenje za stvari koje sam godinama potiskivala. Shvatila sam da želi divlji seks, seks za jednu noć i eksperimentiranje s novim stvarima", izjavila je Sally.

Prvi spojevi nakon dva desetljeća

Nakon 20 godina odlučila je da je vrijeme za spojeve pa je otvorila profil na Tinderu. Plašila ju je pomisao da stranac gleda na njeno tijelo poslije poroda, no ipak se nije pokolebala.

Na njeno čuđenje, poruke su odmah počele stizati. Dva tjedna kasnije išla je na svoj prvi spoj s 10 godina mlađim muškarcem. "Rekao mi je da sam seksi i imam sjajne grudi, a sve je završilo seksom u autu", otkrila je.

Nakon toga probudio se njezin seksualni apetit i počela se viđati s nekoliko muškaraca u isto vrijeme.

Ljubav s nekadašnjom simpatijom

Ipak, Tinder joj je ubrzo dosadio jer se počela osjećati pomalo isprazno. U to je vrijeme naišla sa starog prijatelja s fakulteta u kojeg je bila zaljubljena prije 20-ak godina, a ispalo je da se i njemu ona sviđala.

"Počeli smo se viđati. Dolazio je kod mene kada bi djeca bila u školi i otišao prije nego što bi se vratila, a sate između posvetio bi mom užitku. Doživljavala sam orgazam za orgazmom. Sada smo u divnoj i seksualno zadovoljavajućoj vezi koja cvate jer više nisam naivna djevica kakva sam bila kada me prvi put upoznao", izjavila je Sally.

Iako je vezanje za novog muškarca značilo kraj seks maratona nakon razvoda, drago joj je što je prošla kroz sve. "Sada imam najbolji seks u životu s nekim koga volim", zaključila je.