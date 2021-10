Žena imena Kristen doznala je da je alergična na svog supruga nakon što je zbog vrućih igrica završila u bolnici, prenosi The Sun.

Naime, mužu Shaunu htjela je pružiti nezaboravan oralni seks za rođendan, a prije toga prekrila je svoje tijelo balonima. Međutim, Kristen je ubrzo počela osjećati peckanje u grlu i mučila se s disanjem.

"Nakon što sam mu pružila posebni rođendanski dar, grlo mi se počelo zatvarati i počela sam hroptati. Imala sam različite alergijske reakcije i astmatske napade tako da sam znala da nešto nije u redu", rekla je u emisiji "Sex Sent Me to ER".

Osjetljivost na ejakulat

Izgubila je svijest i srušila se, udarivši glavom o pod, što je definitivno pokvarilo rođendanski ugođaj. Uvjereni da je Kristen imala alergijsku reakciju na lateks u balonima, supružnici su se zaputili u bolnicu. Međutim, liječnik im je ukazao na to da su baloni načinjeni od najlona, eliminirajući lateks kao uzrok alergijske reakcije.

Dodali su da je njezina alergijska reakcija najvjerojatnije anafilaktička, odnosno uzrokovana unosom nečega na što je jako osjetljiva. Liječnik joj je objasnio da žene ponekad mogu razviti nove alergije nakon porođaja te da vjeruje da je zapravo osjetljiva na ejakulat.

"Nisam imala pojma da je to moguće. Kako mogu biti alergična na vlastitog supruga?", kazala je Kristen.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Imaš priču? Javi nam se! Pošalji priču

Nema više 'posebnih poklona' za supruga

"Tijekom trudnoće ženski imunološki sustav blago je potisnut kako se zaštitilo dijete koje raste u njoj. Tijekom tog vremenskog razdoblja, ako je pacijentica izložena novoj alergiji, može razviti preosjetljivost na nju. U iznimno rijetkim slučajevima ejakulat može biti novi alergen na koji pacijentica razvija preosjetljivost", objasnila je liječnica Carmela Yomtoubian.

Nakon krvnih pretraga liječnici su potvrdili da je Kristen prvi dokumentirani slučaj alergije na ejakulat u njezinu gradu.

"Parovi koji se dugoročno bore s ovim stanjem imaju nekoliko mogućnosti, od kojih jedna uključuje barijere, odnosno upotrebu kondoma kako bi se spriječilo da spermiji dodiruju žensku kožu i uzrokuju takvu vrstu alergijske reakcije. Druge mogućnosti bile bi da alergolog desenzitizira tijelo, kako više ne bi imala reakciju na ovaj alergen. I treća mogućnost ako žele zatrudnjeti može biti umjetna oplodnja", otkrila je liječnica.

Kristen je dodala da joj je liječnik rekao da odustane od "posebnih poklona" za svog supruga.