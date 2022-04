Objava na Redditu prikupila je više od 15.000 reakcija i 3.100 komentara nakon što je jedan korisnik zamolio druge da otkriju najsmješniju stvar koja im se ikada dogodila tijekom strastvenog seksa.

Teški neugodnjak

Seks obično bude prilično strastven, ali u nekim slučajevima stvari mogu biti itekako neugodne. Objavom na Redditu, jedan je korisnik napisao: "Koja je najsmješnija stvar koja ti se dogodila tijekom seksa?"

Budući da je podijeljena ranije ovog tjedna, objava je prikupila više od 15.000 reakcija i 3.100 komentara. Jedan od korisnika otkrio je neugodan trenutak tijekom seksa sa ženom.

Naime, slučajno je nazvao mamu dok se seksao sa suprugom. "Da, dogodilo se i to! Supruga i ja smo se žurili i nisam ni shvatio što se dogodilo. Čuli smo smijeh, moja mama se smijala i smijala. Prošli su mjeseci prije nego što sam to prebolio", otkrio je muškarac.

'Djevojka je bila na vrhu...'

Još jedan korisnik Reddita napravio je istu stvar, no on je slučajno nazvao svoju sestru i ostavio joj još petominutnu govornu poštu.

Treći muškarac objasnio je trenutak kada je imao vatreni seks s ugašenim svjetlima.

“Djevojka je bila na vrhu i jahala me unatrag, bio je mrak. Osjetio sam kako mi se prsti na nogama moče i pomislio sam da je to ona (nikad nisam spomenuo fetiš sa stopalima). Bio sam zbunjen jer nisam to htio. Ispalo je da mi je pas lizao stopala", ispričao je.

Još jedan tip odlučio je prekinuti stvari između plahti kad su se u pozadini pojavili "Ratovi zvijezda". "Imao sam seks sa svojom djevojkom iz nekog razloga Jeopardy je svirao u pozadini. Bio sam usred moždanog udara i pojavilo se pitanje o Ratovima zvijezda. Zaustavio sam se, pogledao je i rekao James Earl Jones i samo nastavio dalje. Morali smo prestati jer se jako smijala", otkrio je.