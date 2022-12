37-godišnji muškarac se odlučio obratiti psihijatrici zbog svoje seksualne fantazije koja mu ne da mira. Zbog te fantazije čak razmišlja napraviti nešto što bi moglo uništiti njegov brak.

Seksualna fantazija o ženi i šogoru

"Moja velika fantazija je gledati moju ženu kako se seksa sa svojim šogorom. Sviđa mi se ideja da budem rogonja. Svake večeri ležim u krevetu razmišljajući o ovome i pokušavam skupiti hrabrosti da je zamolim da to učini, ali ne znam kako će reagirati. Ja imam 37 godina, a moja žena 36 godina. U braku smo šest godina. Njezin šogor, koji je oženjen njezinom mlađom sestrom, ima 32 godine", napisao je muškarac.

Zatim je objasnio kako se stvorila ta fantazija: "Primijetio sam da kad god se sretnemo, između njih postoji seksualna kemija. Uvijek je govorila kako je fin, da je baš njezin tip - visok, tamnih očiju i valovite smeđe kose. Prošli Božić, kad su se oboje napili, očito su flertovali. Čak je stavio ruku na njezina križa na vrlo nježan način, a ona se nije bunila. Pravio sam se da ne primjećujem, ali na moje iznenađenje, umjesto da me razljuti ili učini ljubomornim, to me napalilo. Tada sam počeo zamišljati da ih gledam kako se seksaju."

On želi nešto inicirati

"Uskoro ćemo posjetiti njezinu sestru i šogora, koji su udaljene oko 160 km. Ostajemo za vikend, a ovo bi bila savršena prilika da svoj plan provedem u djelo", rekao je psihijatrici.

Zatim je objasnio svoj plan: "Moja ideja je da će moja žena organizirati susret sa šogorom u hodniku usred noći. Onda će ga namamiti u našu spavaću sobu. Sjedit ću u stolici na kraju kreveta čekajući kako bih svjedočio njihovom vođenju ljubavi. Počet će se seksati preda mnom. Možda ću i leći pored njih, iako neću sudjelovati. Koji je najbolji način da zamolim svoju ženu da to učini?"

Savjet psihijatrice

Psihijatrica mu je poručila: "Ponekad imamo snažne fantazije koje se čine posebno uzbudljivim jer su tako tabu, ali u stvarnosti, možda ne biste uživali gledati svoju ženu kako se seksa s drugim muškarcem, to bi vas moglo učiniti ljubomornim i uzrujanim. Da ne spominjem da niste razgovarali sa svojom ženom o tome i nemate pojma kako bi se ona osjećala, a što je s njezinim šogorom i sestrom, koji će vjerojatno biti šokirani ovom idejom? Istina je da bi to moglo uništiti nekoliko veza i brakova."

"Uživajte u svojoj mašti, ali dobro razmislite prije nego što je pokušate ostvariti. Umjesto toga, razgovarajte sa suprugom o tome što vas pali. Ako se želite osjećati kao rogonja, možda postoje drugi načini na koje to možete uvesti u svoj seksualni život", savjetovala mu je, piše The Sun.