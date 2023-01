Brittany Gibbons je britanska spisateljica i majka troje djece, koja je donijela veoma neobičnu odluku. Naime, ova žena je došla na ideju da svaki dan u godini, obavezno vodi ljubav.

Spisateljica je bila odlučna u svojoj odluci te je 365 dana imala seksualne odnose. Ona je detaljno opisala svoje iskustvo te otkrila što ju je motiviralo da to učini. Posljedice su bile pozitivne, a ona ih i danas osjeća.

Nakon porođaja se nije mogla gledati

Opisala je kako se osjećala kada bi nakon porođaja pogledala svoje tijelo: "Brzo nakon trećeg porođaja izlazila sam iz kade i pogledala se u ogledalo. Pomislila sam: 'Što moja mama radi u kupaonici?'. Od tog trenutka nisam željela biti gola. Gasila sam svjetla tijekom seksa, odjećom sam prekrivala trbuh i grudi i čekala da suprug izađe iz sobe kako bih se presvukla. Godine su prolazile, a to što ne želim pokazati golo tijelo me počelo zabrinjavati. Zapitala sam se sjeća li se moj suprug kako izgledam gola. Tada mi je palo na pamet da se seksamo svake večeri i tako 365 dana. Na tu ideju sam došla nakon razgovora s prijateljicom koja je to isto radila, baš svake noći."

"U početku mi je ideja o seksu svake noći zvučala odbojno, ali i pomalo intrigantno jer bi me to natjeralo da gledam svoje golo tijelo svakog dana. Mislila sam 'prekrivač će se u nekom trenutku pomaknuti, a svjetla će ostati upaljena'. Iako sam se samo htjela izvaliti na krevet, grickati nešto i gledati televiziju", objasnila je.

Preobražaj žene

Zatim je opisivala kako se osjeća s novim eksperimentom: "Prolazili su mjeseci i ja sam se tome počela radovati. Seksali smo se i kad sam imala menstruaciju. Seks je postao više od seksa, probudili su se neki osjećaji. Postali smo romantičniji, više smo se dodirivali i svako jutro smo se strastveno ljubili prije odlaska na posao. Veza nam je postala čvršća i bolja. Ponovo sam uživala u seksu, uživala sam u svom tijelu i napokon sam prestala skrivati svoje fizičke nedostatke. Prihvatila sam da izgledam tako kako izgledam. Po prvi put mi je bilo važnije da seks bude dobar nego da mi trbuh izgleda ravnije."

"Nakon godinu dana prestala sam nositi odjeću kad ne treba i opušteno sam odlazila u kupaonicu gola. Veza s mojim suprugom i mojim tijelom se nevjerojatno promijenila. Sada, nakon tri godine, i dalje se seksamo baš svaku noć. Iz svega ovoga smo oboje naučili koliko je seks važan da bismo bili sretni u braku. Naučila sam biti bolja supruga, bolja majka i sigurnija sam u sebe, osjećam se dobro u svojoj koži. Nikad se nije radilo o tome da me netko želi, već o tome želim li ja samu sebe i trebalo mi je samo godinu dana seksa da bih to shvatila", rekla je Brittany.