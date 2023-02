Sada Tyomi radi kao autentična praktičarka tantre i trenerica užitka, a također je i osnivačica tečaja "The Cowgirl Workout" - mjesta gdje se susreću seks i fitness, koje ima za cilj pokazati ženama diljem svijeta osnove jahanja. "Kada sam počela istraživati, primijetila sam da u to vrijeme nije bilo mnogo izvora koji su razgovarali s crnkinjama ili ih čak uključivali u razgovore o seksu, pa sam odlučila uskočiti u to polje seksa i zdravlja kao glas žena koje izgledaju poput mene. Pokrenula sam svoj blog i njegov YouTube kanal i vrlo brzo sam postala popularna. Sada sam dvanaest godina u poslu s toliko iskustva i ogromnim utjecajem koji je promijenio živote diljem svijeta", ispričala je za Daily Star.