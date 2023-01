U današnjem brzom načinu života kada nemamo puno vremena za privatan život, izlaske, upoznavanja, druženja i odlaske na spojeve jer nakon posla najradije želimo leći u krevet i odmoriti se, mnogi odluče svoju bolju polovicu potražiti na aplikacijama za upoznavanje.

Dok se neki plaše osoba koje se kriju iza profila na društvenim aplikacijama jer te osobe mogu biti nasilnici i psihopati te imati skrivene namjere, neke osobe se usude iskušati sreću pa je uspiju i pronaći, dok neki imaju neugodna iskustva.

U našem serijalu Iskustva Hrvata s aplikacija za upoznavanje donosimo vam različita iskustva Hrvata koji su koristili aplikacije za upoznavanje.

Vedran (31) je godinama koristio razne aplikacije za upoznavanje muškaraca kako bi pronašao ljubav i ostvario ozbiljnu vezu. Zbog ponekih razočarenja nije gubio vjeru u ljubav te je uspio upoznati pravog muškarca s kojim je posljednje dvije i pol godine u vezi. Aplikacija za upoznavanje koja mu je donijela sreća je bila Planet Romeo. Sada je u sretnoj vezi i više ne koristi aplikacije, a nama je ispričao svoja iskustva korištenja aplikacija za upoznavanje.

Iskustva na aplikacijama za upoznavanje

Vedran (31): Iskustva s aplikacijama imam svakakvih, od pozitivnih do negativnih, no pozitivna iskustva ipak prevladavaju. Nakon višegodišnjeg korištenja aplikacija za upoznavanje, smatram da sam upoznao dosta kvalitetnih ljudi i mislim sam da je odlično širiti krug prijateljstva i poznanstva jer nikad ne znaš tko će ti od tih ljudi postati dobar ili najbolji prijatelj, osoba u koju ćeš se zaljubiti ili čak bliski radni kolega - da, bilo je i toga.

Dosad sam koristio Tinder, Badoo, Grindr i Planet Romeo.

Sustav eliminiranja loših muškaraca

Mislim da svatko ima svoju metodu eliminacije. Sve ovisi kojim povodom si došao na aplikaciju. Nekim ljudima koji koriste ovu vrstu aplikacija, metoda eliminacije bude ako se u početku ne pošalje neka golišava fotografija. Ako ne odgovoriš takvom fotografijom, onda komunikacija završava ili uopće niti ne započne. Ja sam kao metodu eliminacije često koristio vlastiti osjećaj koliko je druga strana zainteresirana za razgovor. Nakon nekog kratkog vremena već se dalo naslutiti kakva je tko osoba.

Najčešće sam obraćao pozornost na profile koji su imali fotografiju lica, a dok sam naknadno tražio fotografiju lica, najviše sam obraćao pozornost na osmijeh i oči. Fotografije tijela se šalju puno više od fotografija lica, no ipak puno više volim vidjeti lice i osobu s kojom komuniciram.

Kao i u svakodnevnom životu pa tako i kod aplikacija, uvijek me privuče iskrena, opuštena i otvorena komunikacija o bilo kojoj temi. Još ako se radi o temi koja je meni osobno bliska ili zanimljiva, još bolje. Znalo je biti prvih dejtova gdje je bila tako opuštena i dobra komunikacija da se činilo kao da se znamo godinama. Do odbijanja na aplikaciji najčešće dođe kada je druga strana uporna oko nekih stvari poput susreta nakon jedne razmijenjene poruke. Druga krajnost odbijanja su mi bile osobe koje odgovaraju s jednom riječju ili kada netko niti slučajno ne želi pokazati kako izgleda, no uporno želi susret. Na sreću, nisam imao loših iskustava sa spojevima na slijepo, no da se ponovno vratim na aplikacije, upoznavanje na slijepo bi mi bilo odbojno.

Strah od susreta s homoseksualcima

Strah od prvog susreta je uvijek bio prisutan. U nekim trenucima je to bio strah od nepoznatog, gdje mi se stalno vrtjelo pitanje tko će se pojaviti s druge strane, je li osoba s kojom se nalazim normalna ili će me pretući iza ugla? Dok je u drugim trenucima više bila nervoza zbog toga kakva će biti osoba koju upoznajem i hoće li barem donekle ispuniti moja očekivanja. Bio sam više uplašen i nervozan u počecima korištenja aplikacija za upoznavanje, ali sam se uvijek vodio onime - tko riskira, taj i profitira. Dosta puta nisam “profitirao” od dejta preko aplikacija, no kada napokon upoznaš osobu koja ti odgovara u svemu i s kojom možeš podijeliti sve dobre i loše stvari u životu, to smatram najvećim “profitom” od korištenja aplikacije.

Najranije što sam se našao s nekime je bilo isti dan, a najkasnije nakon više od godinu dana. Ovo posljednje je zanimljiva priča jer sam preko aplikacije upoznao jednog dečka i oboje smo bili na ljetovanju zadnji dan. Nismo se uspjeli upoznati taj posljednji dan pa smo razmijenili brojeve i ostali u kontaktu. Nakon više od godinu dana, uspjeli smo se vidjeti i upoznati, a nekoliko godina kasnije smo čak i otišli na ljetovanje zajedno. Rodilo se jako lijepo prijateljstvo koje se nikada ne bi pojavilo da nije bilo aplikacije.

Jedan muškarac se predstavljao kao on

Nažalost imao sam iskustva i s lažnjacima, no nikad nisam shvaćao poantu lažnih profila. Uhođenje? Pretvaranje da si netko tko nisi? Sve mi je to neshvatljivo i dosta primitivno. Ljudi koji koriste aplikacije za upoznavanje, došli su s ciljem upoznavanja i žele vjerovati da komuniciraju s tom osobom koja se nalazi s druge strane. Sve što je lažno je zapravo poigravanje tuđim osjećajima i nepotrebno gubljenje svojeg i tuđeg vremena.

Zanimljiva anegdota na ovu temu je da sam od nepoznate osobe prilikom razmjene fotografija dobio svoju fotografiju jer se ta nepoznata osoba predstavljala kao ja i to ni više ni manje nego baš meni. U početku mi nije bilo jasno gdje sam uopće pronašao i zašto sam uopće poslao tu staru fotografiju, no nakon nekoliko trenutaka sam shvatio da nisam ja poslao tu fotografiju, već, tko god je bio s druge strane je meni poslao moju fotografiju! U prvom trenutku nakon spoznaje da se netko predstavlja da sam ja je bilo dosta zastrašujuće, a zatim je nastupila ljutnja. Čim sam odgovorio na fotografiju sebe, osoba s druge strane je shvatila da je uhvaćena u fejkanju te me momentalno blokirala. Vjerujem da nisam jedini i suosjećam sa svima koji su nešto slično doživjeli.

Mislim da sam na jednoj aplikaciji slučajno naišao na dvojicu kolega s kojima sam u ono vrijeme radio, a koji su se predstavljali da su strejt, no iz nekog razloga nisam ušao u komunikaciju s njima. Također sam jednom prilikom slučajno naišao na kolegu s fakulteta pa sam mu se javio. Nakon javljanja smo otišli na prijateljsku kavu i ostali u kontaktu.

Faza u kojima si gejevi šalju fotografije penisa

U počecima mi je bilo dosta neugodno naći se s nepoznatom osobom, pogotovo ako mi se sviđala ta osoba. Znao biti dosta zbunjen i to do te mjere da nisam znao niti kako se zovem. Nakon godina korištenja aplikacije, dejtovi su postali normala i nalazio sam se s “nepoznatima” kao da idem s prijateljem kojeg nisam vidio dulje vrijeme na piće. Smatram da sam dosta otvorena i društvena osoba pa sam uvijek imao tema za razgovor koje sam pokušao prilagoditi prema interesima osobe s kojom sam se našao na dejtu kako bi toj osobi bilo što zanimljivije i opuštenije.

Trenutak u kojem sam znao da se više ne želim viđati s tom osobom događa se za vrijeme prvoga dejta kada upoznajem osobu, no ponekad je to bilo već u trenutku upoznavanja i pružanja ruke.

Rekao bih da si gejevi u 90-95% slučajeva šalju fotografije penisa tijekom početne komunikacije i to prije susreta uživo. Moje osobno iskustvo nakon godina korištenja aplikacija je da sam imao najbolji odnos i da se dogodio najveći “klik” s osobama s kojima nisam razmijenio takve fotografije.

Negativna strana aplikacija za upoznavanje

Najzanimljivije priče su mi uvijek one koje su bile izvan mjesta u kojem živim, gdje sam upoznao različite ljude i stekao odlične uspomene. Njih ima previše i ne znam koju bih posebno izdvojio jer je svaka posebna.

Unatoč lijepim iskustvima, radije bih naglasio i negativnu stranu korištenja ovih aplikacija o kojima se ne govori često. Koliko god aplikacije mogu biti korisne i zadovoljavajuće, toliko mogu biti i zarazne da velik dio svog privatnog vremena koji imaš za sebe, potrošiš koristeći aplikaciju i ne radiš ništa produktivno danima, tjednima pa čak i mjesecima. U nekim trenucima mi se znalo dogoditi da sam potrošio većinu svog godišnjeg odmora “viseći” na jednoj od aplikacija, dok sam za to vrijeme mogao puno bolje iskoristiti dane kupanjem u moru, izlascima ili druženjem s prijateljima, ispričao je Vedran svoje iskustvo.