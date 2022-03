Sociologinja Paula Brečak, koja je svoju diplomu stekla u New York Universityju u Abu Dhabiju, nakon četiri godine života u Abu Dhabiju i semestara koje je provela u Parizu i New Yorku, vratila se u Hrvatsku, gdje piše o ljudskoj seksualnosti, spolnom zdravlju i rodnoj ravnopravnosti.

Paula se također zalaže za uvođenje seksualnog obrazovanja u obrazovni sustav, a u peticiji za njezino uvođenje je i sama sudjelovala. S obzirom na činjenicu da se u Hrvatskoj nedovoljno priča o ljudskoj seksualnosti te da mnogi nisu niti dovoljno obrazovani o tome, pokrenut je serijal Seks Ed Pojmovnik od strane RTV Slovenije i rumunjske udruge Sexul vs Barza unutar koje s Paulom obrađuju i objašnjavaju razne pojmove i koncepte seksualnosti.

Paula nam je ispričala koji su najčešći seksualni problemi u Hrvatskoj, na koji način se može podići libido, o otvorenim vezama, samozadovoljavanju i aseksualnosti.

NET.HR: Kako ste ušli u svijet sociologije te što Vas je potaklo da se odlučite na područje seksologije?

BREČAK: Interes za sociologiju razvila sam u srednjoj školi, imala sam odličnu profesoricu koja je genijalno prikazala tu društvenu znanost i pogurnula me da krenem u tom smjeru. Primarni interes u sociologiji mi je bila sociologija religija, no kako sam sve više učila o feminizmu i uviđala kako patrijarhat oblikuje naše živote i svaki aspekt društva, postalo mi je jako sociološki zanimljivo.

NET.HR: Školovali ste se u inozemstvu. Kakvo je obrazovanje vezano za Vaše područje u inozemstvu u odnosu na Hrvatsku?

BREČAK: Studirala sam po Liberal Arts programu, koji potiče i omogućava studenticama interdisciplinarno školovanje. Za mene je to svakako bio veliki plus jer sam uspjela istražiti kolegije iz mnogih područja, a i povezati tematiku iz raznih znanosti unutar područja koje me zanima.

NET.HR: Sudjelovali ste u peticiji za uvođenje seksualnog obrazovanja u školama? Kako je prošla inicijativa? Što ste savjetovali ministarstvu obrazovanja te kako su oni reagirali na peticiju?

BREČAK: Peticija je zahtijevala sveobuhvatno seksualno obrazovanje u školama, nakon što je kampanja 'Nisam tražila' ukazala na učestalost seksualnog uznemiravanja i seksualnog nasilja u našoj svakodnevici. Seksualno obrazovanje jedan je od najvažnijih alata u prevenciji seksualnog nasilja, a u Hrvatskoj taj alat nije implementiran niti približno adekvatno. Seksualno obrazovanje također odgađa ulazak mladih u seksualne odnose, smanjuje rizično ponašanje, povećava uporabu kontracepcije i razvija pozitivan stav i brigu o seksualnom i reproduktivnom zdravlju. Konkretno, peticija je zahtijevala da država kroz obrazovni sustav osigura mladima sveobuhvatno seksualno obrazovanje koje će kroz cjelovit i pozitivan pristup obraditi sve teme iz područja seksualnosti i tako imati gore navedene rezultate.

Peticija je skupila preko 13.000 potpisa i dobila pažnju medija i potporu javnosti. Ministarstvo nije pokazalo interes za uvođenje sveobuhvatnog seksualnog obrazovanja u škole jer smatraju kako se te teme već obrađuju kroz međupredmetnu temu Zdravlje i kroz nastavu Biologije i Prirode. No, jasno je kako se te teme u školama zapravo ne obrađuju ili se ne obrađuju adekvatno, a i same teme izgrađene su tako da seksualnost obrađuju kroz medikalizaciju iste. Dakle, nema govora o pozitivnom stavu prema seksualnosti, o seksualnom nasilju, o različitim seksualnostima, o romantičnim vezama, niti o rodnoj ravnopravnosti. Unatoč svim pokazateljima i međunarodnim preporukama za implementaciju sveobuhvatnog seksualnog obrazovanja, mladi ne dobivaju to sveobuhvatno seksualno obrazovanje koje žele i koje im je nužno za zdrav i siguran život.

NET.HR: Koji su najčešći seksualni problemi u Hrvatskoj? Što Vas najčešće pitaju kada Vam se obraćaju za pomoć? Pomažete li im online ili održavate javna savjetovanja?

BREČAK: Stručnjaci koji se bave seksualnim savjetovanjem i terapijom u Hrvatskoj tvrde kako je najučestaliji problem muškaraca erektilna disfunkcija, a kod žena je to smanjena želja za seksom. Ja se ne bavim takvom vrstom savjetovanja, već kada ljudima treba ta vrsta pomoći, uputim ih na certificirane terapeutkinje i terapeute.

Meni se ljudi javljaju kada imaju potrebu za peer-to-peer savjet i razgovor. Najčešće vezano za izbor i korištenje seksualnih igračaka, kada se pitaju je li normalno da ih nešto u seksu privlači ili ne privlači te žele o tome razgovarati, s pitanjima o previše ili premalo libida, s pitanjima o dejtanju.

NET.HR: Je li pandemija utjecala na libido Hrvata? Na koje načine se može podići libido? Javljaju li Vam se partneri čiji libido nije kompatibilan?

BREČAK: Stres je jedan od najvećih uzročnika smanjenog libida, tako da mislim kako možemo tvrditi da je i stres vezan uz pandemiju, izolaciju, rad od kuće i školovanje djece od kuće, također imao utjecaja i na seksualnu želju ljudi. Ono važno za podizanje libida jest prepoznati zašto se on smanjio. Normalno je da libido tokom života i tokom menstruacijskog ciklusa oscilira, normalno je da nekada druge stvari prioretiziramo i odlučujemo im prije dati svoju energiju i vrijeme.

Ako je libido pao kao posljedica uzimanja nekih lijekova ili nekog hormonskog disbalansa, o tome treba razgovarati s liječnikom. Ako je pad libida posljedica stresa, onda treba raditi na uklanjanju tog stresa, koliko god taj savjet glupo zvučao. Seksualna potreba nije odvojena od naše osobe, našeg mentalnog i psihičkog stanja pa i psihičke prepreke mogu uzrokovati niski libido. Tada bi mogla pomoći psihoterapija ili seksualna terapija, da prepoznamo što to blokira našu seksualnost i kojim procesima ju možemo probuditi. Prvenstveno je pobrinuti se za sebe, za svoj mir i dobrostanje, stvoriti psihički i fizički zdravo okruženje. Kada sebi stvorimo lijep i ugodan prostor seksualnosti, tada u njega možemo pozvati i druge. Seksualnost i seks trebali bi biti namjerni i promišljeni, nešto čemu svjesno dajemo svoju pažnju, vrijeme i brigu.

NET.HR: Koji su Vaši stavovi o otvorenim vezama? Jeste li primijetili da ih u Hrvatskoj ima u većem broju ili naši građani ipak nisu toliko otvoreni? Možete li procijeniti postotak otvorenih brakova u Hrvatskoj?

BREČAK: I sama sam u poliamornoj vezi, tako da su moji stavovi o ne-monogamnim vezama svakako pozitivni. U usporedbi s mjestima poput Pariza ili New Yorka, u Zagrebu svakako ima manja količina ljudi u ne-monogamnim vezama, pogotovo onih koji su o tome otvoreni javnosti, no ima ih. Moguće je naći i ljude za razgovor o ne-monogamiji, kao i partnere ili partnerice koje su otvorene i žele prakticirati takvu vrstu odnosa.

Ne mogu procijeniti takve postotke, a istraživanja koja bi nam rekla nešto o toj statistici još uvijek nema za Hrvatsku.

NET.HR: Koliko su naši građani otvoreni o temi samozadovoljavanja? Po Vašem osluškivanju građana, vole li koristiti seksualna pomagala ili se zadovoljavaju na stare načine? Koliko je zapravo bitno samozadovoljavanje, preporučate li ga svakom čovjeku?

BREČAK: U našem se društvu masturbacija još uvijek smatra kao sramotan čin. Tako recimo ljudi misle da ne smiješ prakticirati masturbaciju kada si u vezi ili da masturbacija znači kako ne možeš naći zadovoljavajućeg seksualnog partnera. Većini su seksualne igračke i pomagala još uvijek dosta stran i apstraktan pojam, često ih se promatra kao zamjenu za partnerski seks pa tako ljudi misle da ne bi trebala koristiti igračke ako si u vezi ili imaju dojam da ih partnerica želi zamijeniti igračkom. Naravno ništa od toga nije točno, masturbacija je potpuno različita od partnerskog seksa i ne može ga zamijeniti, a isto je s igračkama. One donose neki novi aspekt i igru u seksualnost te su odlične i za korištenje u paru.

Masturbacija je vrlo bazičan i značajan dio seksualnosti svake osobe, kroz nju razvijamo intimu i bliskost sa samom sobom. Također se rješavamo srama koje nam je društvo usadilo vezano za masturbaciju, seksualnost i seks. Masturbacija je izrazito važna jer kroz nju učimo i otkrivamo što u seksu volimo i što nam paše pa to možemo i komunicirati partneru te tako imati i bolji partnerski seksualni život. Masturbacija nije samo način da se riješimo seksualnih tenzija, zaista bi bilo zdravo kada bismo to promatrali kao solo dejt i solo seks, vrijeme za sebe u kojem uživamo i opuštamo se.

NET.HR: Jesu li žene s većim libidom te koje vole perverzne seksualne igrice osuđivane u našem društvu? Što bi se trebalo promijeniti u društvu?

BREČAK: Ženska seksualnost osuđivana je u patrijarhatu. Dakle i u našem društvu se ženska seksualnost osuđuje. Za tu osudu nije potrebno da žena bude ekstremno seksualna, recimo da je seksualna radnica ili se bavi kinkom. Svakako što je žena otvorenija sa svojom seksualnosti, to će osuda biti veća, no osudu na temelju seksualnosti sve će žene doživjeti. Tako da se to ne događa samo ženama s većim libidom, već svim ženama i problem je cijelog društva.

Socijalno se treba promijeniti perspektiva i ophođenje sa seksualnošću. Znamo da je najbrži, najdirektniji i najjednostavniji način da se to postigne sveobuhvatno seksualno obrazovanje. Dakle, obrazovanje koje će ljude naučiti pozitivne stavove o seksualnosti i seksu i tako malo pomalo istrjebljivati ideju da je seksualnost nešto sramotno i nešto na temelju čega diskriminiramo.

NET.HR: Kako aseksualna osoba može postati seksualna? Jeste li razgovarali s nekima te što su Vam rekli, muči li ih to ili žele ostati u tom stanju?

BREČAK: Aseksualnost nije bolest, patologija niti stanje koje se mora rješavati. Postoje razne seksualnosti i one koje svrstavamo pod aseksualnost jednako su validne i vrijedne kao i ostale. Aseksualni ljudi imaju nižu seksualnu potrebu ili ju imaju samo u specifičnom kontekstu, recimo nakon razvijanja emocionalne povezanosti ili uopće nemaju seksualnu potrebu. Uglavnom, to nije nešto što ih muči, jednostavno nemaju potrebu i interes za seksom, niti želju da to mijenjaju. Najčešće ako smatraju da svoju aseksualnost trebaju mijenjati, to je radi pritiska društva ili partnera.

Ono na čemu bismo trebali raditi je edukacija generalne populacije i izgradnja znanja i razumijevanja o aseksualnosti, kako bi ljudi aseksualnost shvatili i prihvatili kao samo još jednu seksualnost, a ne kao problem. Tako bi prestao i pritisak društva na aseksualne ljude da se mijenjaju i prisiljavaju na prakticiranje seksualnosti na način koji im ne odgovara.

NET.HR: Koliko je Tinder promijenio seksualni život ljudi? Odvažuju li se mnogi na seks s nepoznatim osobama?

BREČAK: Dejting aplikacije su svakako pomogle prelasku intime, dejtanja i seksualnosti u cyber prostor. Dejtanje se promijenilo utoliko da je lakše naći partnera, bilo za ozbiljniji odnos ili za prolaznu avanturu. To je najviše utjecaja imalo na LGBTIQ+ osobe koje često nisu out zbog prisutne homofobije pa im je tako i teško naći partnericu ili partnera. Dejting aplikacije i dejting web stranice omogućile su im da puno sigurnije i jednostavnije upoznaju druge kvir osobe.

Tokom pandemije poraslo je korištenje dejting aplikacija i društvo ih počinje sve više i više prihvaćati kao samo još jedan oblik upoznavanja i dejtanja. Ljudi su i prije prakticirali seks s ljudima koje su tek upoznali, dejting aplikacije su samo učinile još lakšim da upoznamo nekoga tko traži isto što i mi u vrlo kratkom vremenu.

NET.HR: Jesu li vjernici uistinu konzervativni sa svojom seksualnošću za razliku od ateista?

BREČAK: Ako pričamo o katolicizmu, katoličke vrijednosti nalažu da se seks prakticira radi reprodukcije. Dakle, sav seks koji ne može rezultirati reprodukcijom (oralni, analni, istospolni, masturbacija, uz kontracepciju…) smatra se nemoralnim. Neki Katolici usvojili su te vrijednosti i žive po tim načelima, neki ne.

Ateisti nemaju nametnute vrijednosti na isti način, kroz religiju, ali su im vrijednosti nametnute kroz društvo. Naše društvene vrijednosti dosta reflektiraju one katoličke, upravo zbog povezanosti katolicizma s našim društvenim životom i sekularnom sferom. Tako da su katoličke ideje da je seksualnost, pogotovo ženska, nešto o čemu ne treba pričati, niti prakticirati, došle i do onih koji nisu vjernici. Opet, neki promišljaju o tome i zaključuju da to nema smisla i ne vode se tim vrijednostima, dok su ih drugi u potpunosti internalizirali i smatraju to definitivnom istinom.

Generalno, ljudi koji prakticiraju Katoličanstvo i žive po katoličkim načelima i vrijednostima, seksualno su konzervativniji.

NET.HR: Živjeli ste u pet različitih država na tri kontinenta. Koja je razlika u seksualnom životu stranaca i naših građana? Čemu stranci teže, u čemu su otvoreniji?

BREČAK: Ne mogu na ovo odgovoriti jer ne mogu usporediti Hrvate i sve strance kao dvije skupine. U nekim državama seksualnost je slobodnija nego u Hrvatskoj, u nekima je konzervativnija i to naravno ne uvijek na iste načine i u istim oblicima.

NET.HR: Hoćete li organizirati nekakva javna savjetovanja? Jeste li zadovoljni s hrvatskom scenom povodom seksologije? Treba li im poticaj za javne evente?

BREČAK: Trenutno neću organizirati javna savjetovanja jer nisam certificirana za tako nešto. Smatram da u Hrvatskoj ima vrlo kvalitetnih i značajnih ljudi koji rade na području seksualnosti, a često bude i evenata i predavanja koji se bave tom temom, što uživo što online. Na platformama Reci.hr upravo izlazi serijal nazvan Seks Ed Pojmovnik unutar kojeg u suradnji s RTV Slovenija i rumunjskom udrugom Sexul vs Barza obrađujemo i objašnjavamo razne pojmove i koncepte unutar seksualnosti.