Ispovijest anonimnog muškarca za Huffpost podigla je prašinu te se počela širiti i društvenim mrežama. Za početak da objasnimo problematiku. Njegov 20 godina mlađi susjed bio je oženjen i imao je dvoje djece, ali njih dvojica su ipak započeli slatku gay avanturu.

Muškarac je otvorio dušu i priznao kako je godinama bio u vezi sa svojim susjedom. Sve je bilo u tajnosti i nitko nije ništa sumnjao, dok ga nije šokirao e-mail koji mu je poslala njegova supruga.

'Koliko je dugo trajala afera s mojim mužem?'

"Bio mi je susjed, a ja ga nisam zavodio, iako sam bio 20 godina stariji od njega. Siguran sam da sam bio prvi muškarac s kojim je bio prisan, dok sam ja, kako kažu, bio 'out'", piše junak ove priče.

"Naša afera nije bila iznenadno, strašću ispunjeno putovanje na Mjesec, već je to prije bilo dugo putovanje vlakom. Afera je trajala pet godina, ali sada više nismo u kontaktu", objašnjava muškarac i dodaje da ga baš zato čudi što mu se javila supruga njegova bivšeg ljubavnika.

"Koliko je dugo trajala afera s mojim mužem? Nakon svega, zaslužujem to znati", napisala mu je ljutita žena u e-mailu. To ga je iznenadilo jer nije vjerovao da je ona išta slutila, a kamoli da je znala što se točno dogodilo.

Susjed je konačno 'izašao iz ormara'

Nije odgovorio na taj e-mail. Mislio je da to nije njegov posao, jer on nije taj koji joj je spomenuo vezu, već je za to trebao biti zadužen njezin suprug. Ipak, njemu se javio.

"Prolazimo kroz jako ružnu rastavu braka. Odlučio sam konačno biti iskren prema sebi. Trebao sam biti ono što jesam. Pričao sam joj o nama. Ona te krivi za sve. Htjela je znati s koliko sam muškaraca bio. Rekao sam joj da postojiš samo ti, i to je istina", odgovorio mu je susjed.

Dodao je i kako ga se uvijek sjeti kada pogleda u kuću u kojoj je nekada stanovao. Priznao mu je kako je sada u grupi podrške za biseksulne muškarce i da radi na tome da sebe prihvati takvog kakav jest.