"Nakon tih kupki poboljšao mi se seksualni apetit, a pomogle su mi i da budem zdravija. Ledena kupka je pristupačna i prekrasna tehnika, koja donosi puno energije, povećava libido, između ostalih dobrobiti... Zalažem se za poticanje libida, za pronalaženje načina da si pružimo zadovoljstvo. Kad sam pronašla ovaj potpuno prirodan način i bez hormona, to je za mene bilo veliko otkriće. Nisam to očekivala, bilo je to iznenađenje!", ispričala je Camilla.