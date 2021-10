Mlada čitateljica (22) obratila se The Guardianu, točnije psihoterapeutkinji Pameli Stephenson Connolly koja se bavi liječenjem seksualnih poremećaja, zato što uživa u oralnom seksu, no penetracija ju plaši.

"Imam 22 godine i djevica sam. U vezi sam u kojoj uživamo u oralnom seksu, ali pokušali smo imati snošaj. Izgleda da se zaista bojim seksa. Sviđa mi se ideja, želim osjetiti užitak, ali moje tijelo ne dopušta da se to dogodi. Pokušala sam nekoliko puta, bilo pijana ili trijezna, ali nitko nije uspio penetrirati u mene", objasnila je djevojka.

"Zbunjena sam i posramljena što to ne mogu izvesti sa svojim partnerom. U vezi smo godinu dana i žao mi je što nije imao šansu osjetiti zadovoljstvo u tom razdoblju. Zabavljamo se tijekom oralnog seksa, no još uvijek nema penetracije. Mom dečku, koji je jako drag, naizgled ne smeta to što mora čekati da se oslobodim, ali prošlo je previše vremena i počinjem sumnjati u sebe. Ne znam je li sve u redu sa mnom", poručila je u obraćanju psihoterapeutkinji.

Fokus na seksualnom užitku

Stephenson Connolly poručila je djevojci da joj tijelo govori nešto što joj um ne može u potpunosti razumjeti - da nije spremna za penetraciju.

"Stavljaš golem i nepotreban pritisak na sebe. Ako se uvjeriš da ti treba penetracija, nikad nećeš osjetiti užitak koji zaslužuješ. Najbolje bi bilo da neko vrijeme odvojiš želju za snošajem te da se usredotočiš na davanje i primanje užitka. Mnogim ženama je erotsko nepenetrativno zadovoljavanje najdraži dio seksa. Nemoj tražiti niti poticati bilo koji spolni čin koji te plaši. Jaka anksioznost će smanjiti seksualnu želju, stoga se pokušaj jednostavno upustiti u opušteno, razigrano, senzualno istraživanje", savjetovala joj je stručnjakinja.