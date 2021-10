Britanska umirovljenica Iris Jones (82) u emisiji "This Morning" progovorila je o udaji za egipatskog ljubavnika koji je 46 godina mlađi od nje, prenosi The Sun.

Naime, 82-godišnjakinja se udala za 36-godišnjeg inženjera Mohameda Ibrihama prije godinu dana, a voditeljima je otkrila neke sočne detalje iz njihova seksualnog života.

Međutim, Mohamed još uvijek nije dobio supružničku vizu, zbog čega je bračni par udaljen tisućama kilometara.

Par čeka odluku Ministarstva

"Bol je neizdrživa. Samo razgovaramo o tome što ćemo raditi kada se napokon vidimo. Moj odvjetnik kaže da moram biti pozitivna. Nadam se dobrim vijestima. Mohamed mi strašno nedostaje, samo želim da je sa mnom u Ujedinjenom Kraljevstvu. Ako ne dobije vizu, to će mi biti poput kraja svijeta", rekla je Iris u emisiji čije se emitiranje poklopilo s njihovom prvom godišnjicom braka.

"Moja Iris mi toliko nedostaje", dodao je Mohamed.

Odluka o preseljenju Egipćanina u Ujedinjeno Kraljevstvo trebala bi biti donesena početkom studenoga. Ministarstvo unutarnjih poslova naredilo im je da daju dokaz o vezi i smještaju, kao i da Mohamed prođe test engleskog jezika.

Pikantni detalji iz seksualnog života

Iris je ostavila gledatelje bez teksta u siječnju kada je priznala da je potrošila cijelu tubu lubrikanta tijekom prvog seksa s mlađahnim ljubavnikom.

"Tablete koje pijem mi strašno isušuju kožu pa se možemo seksati samo dok ja ležim, a on je na meni. U protivnom je jako bolno ili dobijem modrice. Volim šokirati ljude. Zašto ne? Nasmijavam ih. Zapravo sam čedna. Začinim tuđe dosadne živote kada kažem što sve radim u spavaćoj sobi. Mohamed je moj faraon. On je čisti Egipćanin. Jako je seksi. On je divan muškarac", izjavila je tada.

Otkrila je da je tadašnjeg dečka upoznala preko Facebooka početkom 2019., a mnogi gledatelji strahovali su da će je mladi ljubavnik iskoristiti.

"Na televiziji sam vidjela da mlađi muškarci iskorištavaju žene za novac, ali nikad u životu nisam bila ovako zaljubljena. Znam da ljudi misle da sam naivna stara baba koju on iskorištava, ali ja nemam novca. Nisam žena koju može prevariti. Nikad me nije tražio novac, sve troškove dijelimo popola. Ne bojim se da će dobiti vizu i onda me nogirati", dodala je Iris.

Kako su se upoznali

Mohamed je bio u dogovorenom braku 10 godina, a Britanka se razvela još 1993. Sin Stephen kupio joj je laptop početkom 2019. i napravio joj profil na Facebooku. Iris se ubrzo učlanila u grupu za ateiste, gdje je upoznala svog budućeg dečka.

Već nakon tri tjedna dopisivanja rekao joj je da je voli, a pet mjeseci kasnije upoznali su se u Kairu. Iris je priznala da je tada već spakirala vjenčanicu jer je pretpostavljala da će se vjenčati, no plan im je propao jer sa sobom nije ponijela dokumente o razvodu.

Mohamed im je iznajmio apartman u centru grada, a nekoliko sati kasnije vodili su ljubav.

"Bila sam sramežljiva oko svog tijela. On je tako mlad i mišićav, a ja sam stara baba. Ali on misli da sam prekrasna. Uvijek se osjećam ružno, ali on kaže da sam lijepa. Nismo se samo seksali, ležali smo si u naručju", prisjetila se umirovljenica.