Aliyah Coleman (26) rekla je da "nikada nije zamišljala" da je u heteroseksualnoj vezi, ali sada je potpuno zaljubljena u svog 56-godišnjeg kolegu Kenetha za kojeg se udala, piše Daily Star.

Aliyah je privi put vidjela Kenetha kada je započela svoju karijeru profesorice u srednjoj školi u rujnu 2020. godine. Odmah ju je privukao tata dvoje djece, što se rijetko događalo jer su je prije zanimale samo žene.

Ali, učitelji iz Texasa odmah su se međusobno privukli i postali su nerazdvojni nakon noćnog izlaska s kolegama. Zaljubljeni golupčići bili su zajedno više od godinu dana, a onda su se vjenčali.

"Moja obitelj i prijatelji nisu bili šokirani razlikom u godinama. Bili su šokirani spolom! Nikad prije nisam razmišljala o tome da budem s muškarcem, tek sam izašla iz trogodišnje veze sa ženom", ispričala je Aliyah te je istaknula da je od samog početka znala da se žali udati za Kenetha.

Bio je prvi muškarac s kojim je izlazila

"Ali imala sam jaku vezu s njim i to me izbacilo iz mojih okvira. Odmah me privukao njegov izgled, znanje i uživala sam slušajući njegove priče. Od samog početka sam znala da se želim udati za njega. To je nešto što nikad prije nisam osjetila. On je prvi muškarac s kojim sam izlazila, a naš seksualni život je nevjerojatan. Njegove godine nisu problem, mi to radimo najmanje pet puta tjedno."

Aliyah je priznala da je "vrebala" Kenetha nekoliko tjedana prije nego što su počeli izlaziti. On ju je zaintrigirao i dala je sve od sebe da više razgovara s njim na poslu.

A kad su godine u pitanju, Aliyah ne mari za to. Srećom za par, svi su prihvatili njihovu vezu, osim nekih kolega na poslu koji misle da Aliyah želi Kenethov novac.

Nikad nije željela biti mama

"Oboje smo učitelji i pristojno zarađujemo. Sve dijelimo. Veza s razlikom u godinama može biti teška ako ste zabrinuti zbog mišljenja drugih ljudi, ali mi nismo", rekla je Aliyah.

Neki su se pitali i što njih dvoje imaju zajedničko, a Aliyah je pojasnila da oni uživaju u društvenim igrama i želji za putovanjima. Njoj je laknulo kad joj je Keneth rekao da je imao vazektomiju.

"Bila je to sjajna vijest jer nikad nisam željela biti mama. Većinu vremena zaboravljamo na razliku u godinama", istaknula je Aliyah te je dodala da je zabrinuta za zdravlje svog supruga.

"Prošle godine Keneth je dobio sepsu i bio je na intenzivnoj njezi. Ali moram se podsjetiti da nikome nije zajamčeno da će živjeti 100 godina. Nešto tragično moglo bi se i meni dogoditi."