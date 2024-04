Alan se na prvoj zajedničkoj večeri u sociološkom eksperimentu ''Brak na prvu'' upucavao Nikolini dok je Danijela sjedila kraj njega, a nakon toga je zaključio kako se u ovom showu može svašta dogoditi, barem što se njega tiče.

"Brak na prvu" pratimo na pratimo na RTL-u i platformi Voyo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Sada se situacija okrenula.

Je li Alan ljubomoran?

Alanu je zasmetalo što je Danijela na večeri razgovarala s Filipom, a nakon toga je zaključio kako njih dvoje nemaju zajedničku budućnost.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ono što sam vidio smatram da ne doliči jednoj osobi, ženi. I da nakon toga bude u bilo kakvom ljubavnom odnosu sa mnom", zaključio je Alan.

Foto: RTL Foto: RTL

Ipak, svoj problem nije htio podijeliti s Danijelom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Što ću iskomunicirati kada se sve vidjelo? Ona je vidjela, ja sam vidio i to je to. Neću sada to iskomunicirati s njome pa da ispadnem ljubomoran, posesivan, nema potrebe", rekao je kasnije u izjavama.

Podsjetimo, na zajedničkoj večeri u sociološkom eksperimentu, Alan je primijetio kako su Filip i njegova supruga dosta bliski.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ti si njemu toliko pitanja postavila. Jednu trećinu toga meni nisi postavila", rekao joj je vidno uznemireni Alan.

Danijela je rekla kako se iznenadila jer ona inače ne ispituje, već samo priča.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL Foto: RTL

Sociološki eksperiment 'Brak na prvu' gledajte na RTL-u ponedjeljkom i utorkom u 21:15, a nove epizode možete i pogledati na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji!

POGLEDAJTE VIDEO: Danijela i Filip ponovno očijukali na večeri, Alan je izvan sebe: 'Nisam ja vesla sisao'