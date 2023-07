28-godišnjakinja se upustila u zabranjen seks s kolegom, a sada joj se prijeti njegova supruga. Zbog straha da ne dobije otkaz, odlučila je kontaktirati savjetnicu za muško-ženske odnose: "Bojim se da ću izgubiti posao nakon što je supruga mog ljubavnika pronašla naše erotske fotografije u sobi za sastanke."

Nisu mogli kontrolirati hormone

Savjetnici je započela svoju priču: "Seks s kolegom će mi uskoro uništiti karijeru. Imam 28 godina i počela sam raditi za veliku računovodstvenu tvrtku. Vrlo je društveno i svi redovito idemo na piće. U jednom izlasku sam upoznala muškarca koji radi u odjelu prodaje i koji je bio duša zabave. Prijatelj me upozorio da je na glasu da se seksa s 'novim djevojkama' na poslu, ali nisam mu mogla odoljeti."

"Ima 31 godinu i nije krio da je oženjen. Čak mi je rekao da su oboje uživali u seksu izvan kuće s drugim ljudima. Ne znam što me spopalo, možda je to bila vrućina pomiješana s koktelima, ali vratili smo se u ured jer sam ondje ostavila ključeve. Privlačili smo jedno drugo i na putu se nismo mogli prestati pipkati. Kad smo stigli u ured, odveo me u sobu za sastanke i pružili smo jedno drugom oralni seks. Našli smo se tri ili četiri puta u tajnosti nakon toga i on se vratio u moj stan gdje smo se seksali", objasnila je žena.

Zatim je dodala: "Zabavljala sam se, ali ubrzo sam shvatila da ga zapravo nikad neću upoznati. Bio je vrlo rezerviran u vidu svog privatnog života, osim onoga što mi je rekao odmah na početku naše veze. Shvativši da gubim vrijeme, završila sam s njim, ali smo ostali u dobrim odnosima na poslu."

Supruga pronašla seksi fotke

"Mislila sam da ćemo biti u stanju ostati profesionalni i zaboraviti našu aferu, ali onda sam jedne večeri dobila poruku s nepoznatog broja. Bila je to njegova žena, a njihov brak očito nije bio tako otvoren kao što mi je on pričao. Bila je bijesna i prijetila se da će otići kod mog šefa s eksplicitnim fotografijama na kojima zadovoljavam njezinog muža", napisala je savjetnici.

"Nisam ni primijetila da nas je fotkao, a najgore je što se jasno vidi da smo bili u sali za sastanke. Bila sam tako sretna što sam dobila posao, a sada sam prestravljena da ću ga izgubiti", požalila se savjetnici.

Snimanje seksa bez privole

Savjetnica joj je odgovorila: "Žena ovog čovjeka je razumljivo uzrujana jer nije bila svjesna navodnog otvorenog braka, ali sumnjam da bi kontaktirala tvog šefa i rekla im za tvoju aferu jer bi to negativno utjecalo na njezinog muža."

"Ovaj muškarac nije imao pravo fotografirati vas tijekom seksa bez vašeg znanja, a njegova žena ih nema pravo dijeliti", poručila joj je savjetnica, piše The Sun.

POGLEDAJTE VIDEO: Zvali su ga seks vjeverica