Homofobni ispadi u današnje doba sve više uzimaju maha, a mnogi ostaju iznenađeni jer je LGBTQ zajednica generalno prihvaćena. Ipak u ovoj priči se ne radi o LGBTQ zajednici, nego o mladoj Hrvatici koja je izborila svoju bitku s leukemijom zbog čega je ostala bez kose te je značajno smršavjela.

Djevojka se obratila Reddit zajednici i opisala situaciju u tramvaju koju je danas doživjela: "Znam da ovakvih postova u vezi ponašanja u tramvajima ima sve češće, ali moram objaviti ovo jer smatram da kao zdravo društvo moramo negdje povući granicu normalnog ponašanja. Prije nekih dva sata vozila sam se u tramvaju iz bolnice gledajući svoja posla (skrolajući po hreditu) i krajičkom oka skužila da neki debeli lik pilji u mene i nervozno mumlja u bradu. Moram naglasiti da sam nedavno izašla iz borbe s leukemijom, nemam skoro ni dlake na glavi i jako sam smršavjela, zbog čega još uvijek pomalo ličim na strašilo. Nisam se previše obazirala na njega, kao ni na činjenicu da je krenuo na izlazna vrata na suprotnom kraju tramvaja (očito samo kako bi mogao proći pored mene).

Lik se u jednom trenutku doslovno zabio u mene svom snagom, makar je komotno mogao proći pored mene budući da je tramvaj bio poluprazan. Ispale su mi naočale i bez razmišljanja sam ga gurnula od sebe što sam jače mogla u strahu da me ne zdrobi. Bio je prilično debeo. Očito je jedva dočekao moju reakciju jer se okrenuo prema meni s luđačkim osmijehom na licu, unio mi se u facu i počeo se derati u stilu da se pazim što radim, na što ličim, da ne glumim nekog gospodina jer sam obična pede*čina, da će me našamarati kao nitko u životu i da mu ne mogu ništa. Izjurila sam van iz tramvaja uplakana i on je izašao za mnom. Otrčala sam preko ceste i čula ga kako se smije. Kasnije mi je tek palo na pamet da je lik zbog ćelavosti vjerojatno mislio da sam transseksualac (vikao mi je i da sam pede*čina). Da stvar bude gora to se sve dogodilo doslovno ni 5 cm od vozača koji uopće nije reagirao. Ako pronađete naočale u tramvaju molim vas da mi javite."

Fizički napad

Riječanin joj je komentirao: "Ako se zaista namjerno zabio u tebe, osuđujem. Ako se slučajno zabio u tebe, a ti si ga svom snagom zatim odgurnula, e jbg onda."

"Takvi kreteni samo čekaju priliku da istresu svoje frustracije na nekom slabijem. Sretno u potrazi za naočalama", napisala joj je jedna žena.

Koja je druga strana priče?

Većina ljudi joj ne vjeruje jer se u zadnje vrijeme pojavljuje dosta sličnih priča pa joj je jedan muškarac poručio: "Čekam drugu stranu priče pa ću onda donijeti konačni sud."

"Sad moramo čekati stranu priče tog debelog lika, vozača i nekoliko svjedoka u tramvaju i prolaznika ispred tramvaja. Šalu na stranu, ponašanje je krajnje neprihvatljivo, a još gore što nitko nije reagirao. Sje...je... mater, opet sapunica", dodao je drugi muškarac.

Oni koji nisu povjerovali u priču su napisali: "Jednom je bilo zanimljivo, ali svaki dan nije."