BILL GATES ŽELI DA JEDEMO MESO IZ LABORATORIJA: Genetske modifikacije životinja samo su jedna od stavki njegova ‘paklenog’ plana

Nakon što je iznio mnoštvo kontroverznih izjava vezanih uz pandemiju koronavirusa, ali i zlokobnih predviđanja narednih pandemija koje prijete svijetu, Bill Gates sada je u svojoj novoj knjizi progovorio o klimatskim promjenama i kako izbjeći katastrofu, a jedan dio ponovno je uzburkao javnost.

Naime, ugledni biznismen i šef Microsofta sugerira da bi bogate zemlje trebale početi jesti samo govedinu koja je 100 posto sintetička kako bi se izborile s klimatskom krizom, javlja britanski Independent.

Nova knjiga Billa Gatesa “Kako izbjeći klimatsku katastrofu” objavljena je ovoga tjedna i nudi vodič o tome kako smanjiti globalno zatopljenje uzrokovano emisijom stakleničkih plinova, s posebnim naglaskom na tehnološka rješenja.

‘POTREBNE SU INOVACIJE KAKO BI SE IZBJEGLA KLIMATSKA KATASTROFA’: Bill Gates poziva vlade da povećaju ulaganja u inovacije

